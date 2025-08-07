Trevlig social man i Sundbyberg söker nya assistenter
2025-08-07
Jag heter Gustaf Andersson och är 43 år gammal. För fyra år sedan var jag med om en fallolycka som gjorde mig ryggmärgsskadad, rullstolsburen och förlamad från axlarna och nedåt. Det medför bland annat att jag inte har någon handfunktion och behöver hjälp med vardagliga sysslor som träning, personlig skötsel, förflyttningar och hushållssysslor. Mina intressen är bland annat musik, matlagning, trädgård och att se på film och serier. Jag bor i Sundbyberg tillsammans med mina två barn på deltid.
Jag söker nu nya assistenter som vill arbeta med mig långsiktigt. Det är positivt om du är vårdutbildad och har tidigare erfarenhet av att arbeta med ryggmärgsskadade. Det viktigaste är dock att vi trivs med varandra.
Du behöver vara ansvarsfull, positiv med en god social kompetens. Du bör gärna motiveras av att vilja stötta mig i min fortsatta rehabilitering. Att arbeta i mitt team innebär att vi tillsammans bygger och utvecklar ditt arbete och min vardag.
Tjänsten är som timvikarie på dag, kväll och nattetid. Arbetspassen är antingen dagtid 8:00-16:00 eller natt 16:00-8:30.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön: Timlön, individuell lönesättning Kollektivavtal Vårdföretagarna/Kommunal
Hos Assistansteamet har du trygghet genom kollektivavtal Almega - Bransch G, marknadsmässig lön, pension och försäkringsskydd. Alla anställda har också möjlighet att nyttja ett friskvårdsbidrag.
Villkor för anställning
Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att behöva styrka din identitet och att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och kommande tidsrapporter krävs att du har ett Bank-id.
Rekryteringsprocessen
Vi hör löpande av oss till dem som är aktuella för ett första samtal. Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person för oss.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av ett positivt och stöttande team som gör skillnad varje dag!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: amin@assistansteamet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sundbyberg". Arbetsgivare Assistansteamet i Sverige AB
(org.nr 556997-2937) Kontakt
Kundansvarig
Amin Ahmed amin@assistansteamet.se Jobbnummer
9449956