Trevlig man på Hisingen söker personlig assistent varannan söndag!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-08-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en lugn och sympatisk man i dryga 70-årsåldern, som pga en fysisk funktionsnedsättning har personlig assistans då min vänstra kroppshalva är svag. Jag går med hjälpmedel och mänsklig stöttning inomhus och utomhus använder jag manuell rullstol eller elrullstol. Jag har behov av hjälp med det mesta i mina vardagliga rutiner, exempelvis hushållssysslor såsom matlagning, städning och personlig omvårdnad, men också vid läkarbesök och sjukgymnastik. Men jag är fullt verbal och kan tala om vad jag behöver hjälp med. Jag ägnar en del tid åt min odling på balkongen, ett intresse som du gärna får hjälpa mig med och kanske också utveckla! Du får också gärna motivera mig att komma ut på olika aktiviteter. Som person är jag lugn och sympatisk och tycker det är trivsamt att fika med min assistent. Jag har gjort mycket i liv så jag har mycket att berätta om!
Vem är du?
Det är fördel om du är en lugn person som trivs med att sitta och prata över en fika. Det är också bra om du är lite huslig och trivs med att fixa & dona i ett hem. Har du gröna fingrar så är det ett plus kanten! Det är fördel om du har körkort, däremot är det inget krav. Publiceringsdatum2025-08-30Om tjänsten
Behov: Varannan söndag, kl. 10:00-15:00
Tillträde: September.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-05-08
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Annonsens referensnummer: 1011
Ansvarig rekryterare: David Henriksson Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9483944