Trevlig klinik söker specialistläkare inom lungmedicin eller allergologi
Trevlig klinik i Eskilstuna med utmärkta utvecklingsmöjligheter söker specialistläkare inom lungmedicin eller allergologi som kan arbeta brett - har du specifika intresseområden inom lungmedicin kan dessa tillgodoses!

Arbetsuppgifter
Som läkare hos oss arbetar man inom både öppenvårds- och slutenvårdverksamheten. Arbete inom öppenvården innebär exempelvis att genomföra mottagningsbesök, delta i teamronder inom dels syrgas/ventilatorverksamheten och dels inom cancervården. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är utförande av lungmedicinska ingrepp, såsom bronkoskopi, EBUS och thoraxdränage. Vidare innebär arbetet inom slutenvården fokus arbete kopplat till inneliggande lungpatienter.
Utöver detta finns pågående utvecklingsarbete inom det lungmedicinska området. Då kliniken har ett länsuppdrag innebär det ett behov av hög tillgänglighet för konsultation med läkarkollegor i hela länet. Utöver det ovan nämnda arbetsuppgifter ingår det även att handleda ST-läkare.
Kliniken erbjuder:
Bra villkor och goda förutsättningar för att t e x forska.
Konkurrenskraftig lön.
En mycket stimulerande arbetsplats med ett engagerat kollegium.
Inga jourer.
Atmosfären på kliniken är välkomnande och trevlig!
Din kompetens:
Specialistläkare/överläkare som är har svensk läkarlegitimation med specialistexamen inom lungmedicin.
Goda kunskaper i det svenska språket, inom både tal och skrift, är ett krav.
Du är en person som är trygg och stabil och har en god kommunikationsförmåga.
Du är en person som är van vid att ta eget ansvar och har lätt för att samarbeta med andra människor.
Kulturell medvetenhet.
Strukturerad och initiativtagande.
Om kliniken:
För att fungera i uppdraget som läkare på kliniken behövs ett ständigt samarbete med annan personal- administratör, medicinska sekreterare, undersköterskor och sjuksköterskor inom både öppen- och slutenvården. Läkare och omvårdnadspersonal arbetar tillsammans under vissa patientbesök och de samarbetar i klinikövergripande frågor/förbättringsarbete. I nuläget har läkare inom lungsjukdomar ingen jour eller beredskap. Det finns dock en plan om att i framtiden inför jourlinje. Infektions- och lungkliniken är en länsklinik med drygt 120 medarbetare. Vi har verksamhet inom infektionssjukdomar, lungsjukdomar och specialiserad vuxenallergi.
Lungsektionen har ansvar för den specialiserade lung- och allergivården för vuxna inom hela regionen. Sektionen bedriver en omfattande öppenvård på den egna mottagningen. Mottagningen är välutvecklad och bemannad med dels sjuksköterskor specialiserade inom allergologi, syrgas- och ventilatorverksamhet, dels kontaktsjuksköterskor för lungcancerprocessen. I nuläget ingår ingen jourtjänstgöring på kvällar och nätter i tjänsten, eventuellt kan viss helgtjänstgöring förekomma. Vår lungläkargrupp består av lungläkarspecialister, överläkare och ST-läkare.
Vi hoppas att vi har väckt din nyfikenhet och kan få berätta lite mer om tjänsten!
Varmt välkommen!
