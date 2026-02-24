Tre Yrkeslärare Hotell & Turism + Försäljning & Service till Linnégymnasiet
Har du jobbat med marknadsföring och vill dela med dig av din kunskap? Är du nyfiken på skolans värld och att undervisa branschens framtida kollegor på våra yrkesprogram? Kanske är du då en av våra nya yrkeslärare på Linnégymnasiet. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Vi söker nu en yrkeslärare till programmen Hotell & Turism samt Försäljning & Service på Linnégymnasiet. Båda programmen startades läsåret 25/26 och vi söker därför dig som vill vara med och fortsätta bygga upp programstrukturen och skapa externa kontakter, bland annat inför elevernas praktikperioder.
Tjänsten innebär undervisning på både Hotell & Turism samt Försäljning & Service. Förändringar i ämnen du undervisar i kan ske varje läsår, planen för kommande läsår är följande ämnen:
• Praktisk marknadsföring 1 och 2
• Besöksnäring 1
• Hållbar turism 1
Som yrkeslärare arbetar du med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen GY25. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare samarbetar du med vårdnadshavare, kollegor och med andra som förekommer i skolan för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Linnégymnasiet är en plats för möten mellan människor - möten som präglas av ömsesidig respekt och glädje. All verksamhet vilar på och utgår från skolans värdegrund - kvalitet, kunskap, trygghet och glädje. Vår undervisning vilar på relationellt ledarskap där eleven står i fokus. Fastigheten delar vi med Linköpings Idrottsgymnasium. Vi finns centralt i Linköping, beläget i Kunskapsgallerian.
Linnégymnasiet består av cirka 500 elever och drygt 70 personal. Vi erbjuder Barn- och fritidsprogrammet, Försäljnings- och Serviceprogrammet, Hotell- och turismprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet vilket ingår i Vård- och omsorgscollege. IVAS är en del av gymnasiet som riktar sig mot gymnasieelever inom autismspektrumtillstånd med ca 100 elever.
Som lärare på Linnégymnasiet ligger stort fokus på att ha en helhetssyn kring elevens lärande och mående i samverkan med kollegor, elevhälsa och andra berörda funktioner. Här möter du motiverade elever som går yrkesutbildningar. Du ingår i ett ämneslag och ett arbetslag där du har ett nära samarbete med engagerade kollegor.
Du som söker
För tjänsten söker vi dig som har fördjupad och bred kunskap inom marknadsföring och marknadsföringens grunder. Ex. från arbete med digital marknadsföring inom besöksnäringen eller såsom arbete med marknadsföring på hotell. Kanske har du jobbat som butikskommunikatör eller med marknadsföringsinsatser/marknadskommunikation.
Det är meriterande om du har aktuella kontakter i branschen samt en vilja att skapa relation med fler företag, för att underlätta att skolan tillhandahåller praktikplatser för elevernas APL-perioder.
Som yrkeslärare på gymnasiet är en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Du är tydlig i din kommunikation och trygg i dig själv. Vi vill att du är förtrogen med digital teknik och ser möjligheter med att använda dig av det som ett redskap i ditt arbete.
Om du är utbildad yrkeslärare är det meriterande. Du som inte är utbildad yrkeslärare har möjlighet att söka till en behörighetsgivande utbildning för att bli yrkeslärare när du är anställd hos oss. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba med ungdomar.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-13
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 60-100%
Antal lediga befattningar: 1 st
Ref. nr: 16602
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se 013-20 87 39 Jobbnummer
9759620