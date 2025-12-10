Tre syskon i Alingsås söker personliga assistenter
2025-12-10
Dina arbetsuppgifter
Vill du vara en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att skapa ett meningsfullt och roligt liv för tre fantastiska unga vuxna? Då är detta din chans! Vi söker en ny medarbetare till vår dynamiska assistansgrupp, belägen strax utanför vackra Alingsås.Dina arbetsuppgifter
Arbetstiderna: Kvällar, helger, nätter (inklusive sovande jour på sex timmar) och dagpass enligt ett flexibelt åttaveckorsschema.
Dubbelassistans: Vi erbjuder alltid dubbelassistans för att säkerställa bästa möjliga stöd, förutom under "hemmadagar" då en assistansberättigad är ledig och hemma med sin personliga assistent.
Aktiviteter: Från cykelturer med vår side-by-side cykel till utflykter till Borås djurpark - vi strävar efter att göra varje dag fylld med glädje och äventyr anpassat efter vårt gängs förmågor.Kvalifikationer
Flytande svenska: Du måste kunna prata och förstå svenska flytande eftersom våra uppdragsgivare kommunicerar med hjälp av bildstöd och teckenstöd, där du som assistent spelar en viktig roll som tolk.
Körkort (automat)
Rökfri: Vi är allergiska mot rökning och ser därför att du är rökfri.
Ta hand om ett hem: Du ska vara kapabel till att ta hand om ett hem och allt vad det innebär.
Matlagningskunnig: Matlagning ingår som en del av arbetsuppgifterna. Så ansöker du
Intervjuer pågår löpande och vi avslutar processen så snart vi hittat rätt assistent. Missa inte chansen att bli en del av vår härliga assistansfamilj - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/Rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se 0706220738 Jobbnummer
9637856