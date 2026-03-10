Tre destinationsvärdar & en ansvarig experience coach för mobil turistbyrå
2026-03-10
Är du en stjärna på värdskap? Älskar du Öland, solens och vindarnas ö, som är en av Sveriges största och mest besökta destinationer med 1.5 miljoner gästnätter årligen? Här har vi Sveriges mest nöjda besökare och toppar dessutom solligan varje år.
Vi söker dig som är driven av att göra varje besökares upplevelse på Öland till den allra bästa. Välkommen att skicka in din ansökan till Öland & Co och bli en del av vårt team. Tillsammans kommer vi att erbjuda världsklassigt värdskap och dela vår kunskap om allt vad Öland har att erbjuda.
Vi söker också en engagerad och driven person som vill ta ett särskilt ansvar för vår mobila turistbyråverksamhet, i kombination med rollen som destinationsvärd.
Du bli en del av vårt team som reser runt på Öland under sommaren för att möta besökare, presentera Öland och skapa positiva upplevelser. Du bidrar till det fysiska värdskapet, samtalar med gäster, samlar in deras perspektiv och genomför kundundersökningar som hjälper oss att stärka Ölands position som destination. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: madelene.hallstrom@oland.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ölands Besöksnäring AB
(org.nr 559448-8248), https://www.oland.se/jobb-och-karriar
Träffpunkt Öland 102 (visa karta
)
386 33 FÄRJESTADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Turistbyrån Färjestaden Kontakt
Madelene Hallström madelene.hallstrom@oland.se 0700250600 Jobbnummer
9787654