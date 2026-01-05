Travers/kranförare sökes till Thomas Betong i Magra omgående
2026-01-05
Om tjänsten
Ikett Personalpartner söker travers-/kranförare till Thomas Betong i Magra.Om tjänsten
Som kranförare kommer du främst köra en bockkran. Du ansvarar för att lyfta betongelement av olika storlekar och vikter. Kranen har en lyftkapacitet på 2x8 ton och det krävs erfarenhet av kranar i liknande storlek. Har du erfarenhet av truckkörning, och gärna av tunga truckar, är det meriterande. Arbetet sker utomhus, men personalrum finns mycket nära.
Om dig:
Vi söker dig som trivs med att jobba tillsammans med andra då detta arbete kräver god kommunikationsförmåga. Du är flexibel och kan hjälpa till där det behövs. Slutligen gillar du att jobba utomhus i alla väder.Kvalifikationer
• Arbetslivserfarenhet av travers och kran.
• Körkort & bil.
Meriterande:
• Arbetslivserfarenhet som truckförare.
• Tidigare erfarenhet av prefabtillverkning.
Uppdragets start: Omgående.
Arbetstider: Dagtid.
Detta är en inhyrning via Ikett Personalpartner AB med möjlighet till övergång till kund för rätt person. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
