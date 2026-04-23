Transtenskolan söker slöjdlärare - trä & metall (och en nypa mod)
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare.
Om skolan
Transtenskolan är en högstadieskola (skolår 7-9) belägen i centrala Hallsberg. Vi arbetar alla i nära relation med våra elever för att utmana, stödja och coacha dem vidare i sin utveckling. Skolans atmosfär är familjär med hög trivsel och trygghetsfaktor.
Transtenskolan genomgår ett omfattande förändringsarbete där vi genom vetenskap och beprövad erfarenhet strävar efter att ytterligare höja våra resultat. Det betyder att du behöver vara lyhörd, flexibel och vara nyfiken på utmaningar. Skolan är organiserad i fyra arbetslag, specialpedagog, speciallärare samt elevhälsa. Skolans kärnvärde är - Vi skall på bästa sätt förbereda våra elever för sin kommande tid på gymnasiet och vi gör det Tillsammans och Gemensamt.
Vi söker nu en lärare i slöjd - trä och metall, en legitimerad sådan.
Inte vilken lärare som helst, utan en person som:
kan förklara varför lim inte ersätter alla andra sammanfogningsmetoder
vet att "jag ska bara testa en grej" är slöjdsalens farligaste mening
och kan stoppa tre elever från att starta bandsågen samtidigt - med en blick
Hur ser en vanlig lektion ut?
Ungefär så här:
En elev frågar om man kan bygga ett svärd.
En annan elev har redan börjat bygga ett svärd.
En tredje elev undrar var skyddsglasögonen är (de sitter på huvudet).
Någon slipar något som absolut inte skulle slipas.
Och mitt i detta står du. Lugn. Stadig. Som en fyr i sågspånsstormen.
Vi tror att du
är utbildad slöjdlärare - eller åtminstone vet skillnaden mellan hyvel och häftpistol
kan säga "mät två gånger, såga en gång" utan att tappa livsgnistan
förstår att slöjd ibland handlar lika mycket om självförtroende som om trä och metall.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du
elever som ibland gör mästerverk
elever som ibland gör... något helt annat
en slöjdsal där kreativitet, misstag och stolthet bor sida vid sida
Och framför allt:
Du får uppleva ögonblicket när en elev lyfter upp sitt arbete och säger:
"Den här gjorde jag själv."
Det är faktiskt fortfarande lite magi i det.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.

Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan. I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från http://www.polisen/.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.
Skicka in din ansökan.
Vi lovar att försöka hålla vinkelslipen under kontroll tills du kommer.
Sista ansökningsdag är förlängd till 7 maj. Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons. Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-68 50 00 Så ansöker du
