Transschakt söker en Ekonomiansvarig till Uppsala
Ekonomichefsjobb / Uppsala
2026-02-10
Vill du ha en nyckelroll i ett väletablerat och personligt entreprenadföretag? Vi söker nu en Ekonomiansvarig till Transschakt - en viktig roll för dig som gillar ordning, ansvar och att ha koll på både detaljer och helhet.
Om Transschakt
Transschakt i Uppsala AB är en stabil och uppskattad aktör inom mark- och anläggningsbranschen i Uppsala och Uppland. Vi har en modern maskin- och fordonspark, stark kundbas och ett team som kännetecknas av engagemang, ärlighet och samarbete. Vi strävar efter kvalitet i allt vi gör och har ett värderingsbaserat ledarskap i grunden.
Hos oss är ekonomifunktionen central - både för att säkra ordning och reda i vardagen och för att stötta affärsutveckling och hållbarhet framåt.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Som Ekonomiansvarig på Transschakt ansvarar du för hela det löpande ekonomiarbetet - från bokföring och fakturering till skattedeklaration, rapportering och förbättringsarbete. Rollen är både operativ och utvecklande. Du blir ett administrativt nav i organisationen och en viktig kontakt för både kollegor, leverantörer och kunder.
Exempel på arbetsuppgifter
Bokföring, kontoavstämningar, skattedeklarationer
Hantering av leverantörsfakturor, betalningar och fakturering
Fakturaunderlag, påminnelser, analys av reskontra
Posthantering och växel i ekonomirollen
Miljörapportering, kontroll av förbrukningsmaterial
Rapportuttag i Fort Knox, Excel, Visma och Rekyl
Förbereda för framtida övertag av lönehantering
Vi söker dig som
Har erfarenhet av liknande ekonomiroll, gärna i ett mindre eller medelstort företag
Är noggrann, självgående och strukturerad
Har god datorvana (Excel, affärssystem, gärna Fort Knox eller motsvarande)
Är serviceinriktad, prestigelös och tycker om att samarbeta
Kommunicerar tydligt via mejl och telefon och gillar att ha kontakt med både kollegor och externa parter
Erfarenhet från Transportbranschen är Meriterande.
Vi erbjuder dig
En viktig roll i ett personligt och växande företag
Arbete i en bransch där det händer mycket och där du gör verklig skillnad
Tydliga arbetstider och möjlighet att påverka dina rutiner
God stämning, stort engagemang och korta beslutsvägar
Plats: Uppsala
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Transschakt med rekryteringsföretaget Capto HR. Urvalet sker löpande, därför ser vi gärna att du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Sågargatan 16
753 18 UPPSALA
Transschakt i Uppsala AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Björn Sweno Bjorn.sweno@captohr.se Jobbnummer
9733558