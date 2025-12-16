Transportsamordnare - Enheten för särskild kollektivtrafik (Timlön)
Uppsala kommun, Avdelning gata park natur / Logistikjobb / Uppsala Visa alla logistikjobb i Uppsala
2025-12-16
På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi med helheten i utvecklingen av vår stad och landsbygd utifrån våra respektive expertområden - allt i en anda av ständig förbättring och utveckling där vi som medarbetare tar en aktiv roll. Gemensamt planerar, bygger och underhåller vi Uppsala kommun för en hållbar och god framtid för alla som bor och verkar här. Vårt mål är att Uppsala ska vara en kommun som fler nya invånare och företag vill vara en del av. Välkommen till oss!
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi söker nu en flexibel person som kan hoppa in och jobba med kort varsel som transportsamordnare. Är du pensionär eller studerande så kan detta vara perfekt för dig. Vi ser fram emot din ansökan!
Enheten för särskild kollektivtrafik består av handläggare, administrativa tjänster samt transportsamordnare. Det är på trafikcentralen våra transportsamordnare arbetar. Trafikcentralens öppettider, årets alla dagar, är 06.00-22.00 på vardagar och 08.00-22.00 på helger och röda dagar. Som transportsamordnare arbetar man på kontoret.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som transportsamordnare hjälper du kommunens invånare med funktionsvariationer att komma ut i samhället, till skola, arbete och fritidsaktiviteter. Du kommer att jobba med samordning av färdtjänst, riksfärdtjänst, omsorg- och skolresor. Din dag består av samtal med medborgare i kommunen och olika transportörer. Du bokar och planerar resor inom och utom kommunen.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Vi söker dig som har som lägst gymnasieexamen. Vi ser att du talar och skriver flytande svenska och att du kan uttrycka sig väl i både tal och skrift. Arbetet kräver god dator- och systemkunskap. Har du god lokalkännedom ses det som meriterande.
Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. Du är serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Sist men inte minst är du flexibel och kan se möjligheter i förändringar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Eric Sand, enhetschef, 018-727 46 03Linda Lumsby, administratör, 018-727 58 13.
Facklig företrädare: Vision, Cecilia Dokken, 018-727 12 90.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GSN-2025-01895". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning gata park natur Kontakt
Enhetschef
Eric Sand 018-727 46 03 Jobbnummer
9646139