Transportplaneringssektionen söker transportplanerare, placering i Uppsala
Kriminalvården, Enheten för Transportplanering / Logistikjobb / Uppsala Visa alla logistikjobb i Uppsala
2025-12-23
Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för Transportplanering i Uppsala
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Transportavdelningen (TA) har i uppdrag att transportera och övervaka frihetsberövade personer. Det är Kriminalvårdens klienter som förflyttas mellan häkten och anstalter, till domstolsförhandlingar och sjukhus med mer. TA transporterar även frihetsberövade personer åt exempelvis Polisen, Statens institutionsstyrelse, Migrationsverket och psykiatrin. Lär mer här: https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/kriminalvardens-transportavdelning/
Transportplaneringssektionen söker transportplanerare till planeringsområde ÖSTRA med placering i Uppsala. Det innebäratt du kommer att jobba mot Östra planeringsområdet men din placering kommer vara på NTE Uppsalas kontor i Uppsala. Detta gör att du kommer jobba mer individuellt utan kollegor från din sektion fysiskt på plats.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Transportplanerare ansvarar tillsammans med kollegor för riskanalyser och transportplanering för transportuppdrag. Detta utifrån verksamhetsperspektiv med mandat att besluta om bl.a. fängsel och bemanning. Planeringen görs utifrån högt ställda krav på säkerhet, effektivitet, servicegrad och god resurshantering. I viss mån avser arbetsuppgifterna också mer strategisk planering inför och under t ex större rättegångar: Ett viktigt inslag i arbetsuppgifterna är att löpande under planeringsprocessen samverka med beställare, kollegor inom planeringssektionen och transportpersonalen. I det dagliga arbetet har du kontakt med bl.a. beställare, resebyrå, flygbolag, gränspolis med flera. Du kommer att arbeta i kriminalvårdens administrativa system och ha ansvar för personalrangering.Som transportplanerare har du även det operativa ansvaret att leda och fördela transportuppdrag inom planeringsområdet.
Du är en tydlig arbetsgivarrepresentant. Du ska kunna leda och stödja personalen i arbetet på ett stimulerande och meningsfullt sätt, samt kunna upprätthålla en hög dynamisk säkerhetsprofil i det dagliga arbetet. Verksamhetens behov samt riktade uppdrag från kriminalvårdsinspektören kommer att påverka den mer detaljerade fördelningen av arbetsuppgifter inom ansvarsområdet. Arbetet bedrivs tidvis under tidspress.Kvalifikationer
Vi söker dig som är van att arbeta med människor, är trygg med att fatta beslut, har erfarenhet av personalplanering/transportplanering och tycker om ett varierande arbete med stundtals högt tempo.
Arbetet som transportplanerare är en service- och kvalitetssäkringsfunktion som kräver att du är noggrann, har förmåga att arbeta både självständigt, kunna samarbeta med övriga inom sektionen och enheten men även med andra aktörer inom som utanför myndigheten.
Du arbetar bra med andra människor. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och är självgående. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant.
* B- körkort.
* Arbetslivserfarenhet från serviceyrken, personalplanering elleradministration.
* Arbetat med personalplanering och/eller logistikplanering under de senaste 2 åren.
* Goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift.
* Mycket goda datakunskaper för arbete i Microsoft Office.
* Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av operativt arbete i arbetsledande befattning.
* Erfarenhet av kostnadseffektiv planering och budgetstyrt arbete.
* Arbetslivserfarenhet från säkerhet- och trygghetssektorn.
* Aktuell erfarenhet av arbete med transportplanering vid Nationella Transportenheten.
* Mycket goda datakunskaper för arbete i Kriminalvårdens egna datasystem (KVR, TPS, Heroma).
* Goda kunskaper inom logistik genom utbildning och/eller arbetslivserfarenhet.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Läs mer om förutsättningar kring anställningsform här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/yrkesroller/kriminalvardare/anstallningsform-kriminalvardsutbildning/
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag och försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297640". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för Transportplanering Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Elin Wiklund 010-4843864 Jobbnummer
9663227