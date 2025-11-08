Transportplanerare till Ragn-Sells i Borlänge!
Academic Work Sweden AB / Logistikjobb / Borlänge
2025-11-08
Nu finns chansen att arbeta hos ett av Sveriges främsta företag inom återvinning och miljö. Om ditt hjärta klappar lite extra för hållbarhet, service och logistik kan detta vara helt rätt för dig. Vi arbetar med löpande urval så sök redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som transportplanerare på Ragn-Sells Recycling AB i Borlänge välkomnas du till ett sammansvetsat team med familjär stämning. Till en start kommer du erbjudas en utbildning och introduktion tillsammans med kollegor för att lära dig grunderna i arbetet och vad din roll innebär. I introduktion skuggar du dina erfarna kollegor för att sedan successivt ta dig an egna ärenden som ökar i svårighetsgrad.
Som transportplanerare är det interna samarbetet med andra transportplanerare, miljöarbetare, kundservice och säljare är av största vikt för att koordinera arbetsflödet. Du utför transportplaneringen gällande hela Ragn-Sells tjänsteutbud samt genomför översyn av planeringen och ruttoptimeringen.
Detta är en tidsbegränsad anställning som sträcker sig till och med augusti 2026, med chans till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse och arbetstiderna är förlagda 07.00-16.00 måndag till fredag på plats på kontoret i Borlänge.
Kika gärna på filmen nedan där du får veta mer om Ragn-Sells och deras arbete mot en hållbar framtid.
Du erbjuds
• Arbete på ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö, som värnar om hållbarhet och en grönare planet
• Kontinuerlig kompetensutveckling genom Ragn-Sells egna akademi
• En engagerad konsultchef på Academic Work som stöttar dig under uppdraget
Dina arbetsuppgifter
• Planera den operativa driften av transporterna för uppdrag inom regionen
• Hantera och planera ut arbetsorder på rätt resurs utifrån uppdragets krav
• Skapar nya synergieffekter då du planerar fordon i en större geografi
• Uppföljning av utförda arbetsordrar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avklarad gymnasieutbildning
• Innehar B-körkort
• Har god dator - och telefonvana
• Kan kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska, då det används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av farligt avfall och återvinningsbranschen
• Tidigare erfarenhet av logistikarbete
Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen tror vi att du är en prestigelös lagspelare med ett ambitiöst förhållningssätt till ditt arbete. Du tar ägandeskap för dina arbetsuppgifter och tar hjälp när det behövs av dina hjälpsamma kollegor. Vidare kan det dyka upp oförutsedda uppgifter där din anpassningsbarhet och prioriteringsförmåga sätts på prov. Här är det även viktigt med god struktur för ett lyckat resultat.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Tjänsten är ett konsultuppdrag som initialt löper under 6 månader, med goda möjligheter till förlängning eller överrekrytering.
Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Ragn-Sells och hur de representerar sig som arbetsgivare HÄR! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
