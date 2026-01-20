Transportplanerare till Holmens sågverk i Bygdsiljum
Holmen AB / Maskiningenjörsjobb / Skellefteå Visa alla maskiningenjörsjobb i Skellefteå
2026-01-20
Ett smart och meningsfullt val
Är du analytisk med ett gott ordningssinne? Har du fokus på att uppnå god kvalité?
Din nästa arbetsplats?
Holmen Trävaror förädlar virke från de svenska skogarna och utvecklar nya smarta sätt att bygga i trä. På vår sågverksanläggning i Bygdsiljum produceras sågade och vidareförädlade produkter av Västerbottens skogar. Därefter tar Holmens dotterbolag, Martinsons Byggsystem vid och av våra produkter bygger flerbostadshus, kontor, hallar och broar.
Din framtida utmaning
I rollen som produktionsplanerare sågade varor kommer du arbeta brett med fokus att rätt produkt levereras med rätt kvalitet i rätt tid.
Det dagliga arbetet innebär att du koordinerar produktionen för att möta externa och interna behov av sågade varor. Vidare i rollen som produktionsplanerare för sågade varor kommer du bland annat: Koordinera de interna råvarubehoven och ansvara för en intern råvarubeställning. Övervaka kvalitétsutfall för att säkerställa att det uppnår förväntat resultat. Aktivt arbeta i förbättringsprojekt.
För att lyckas i rollen
För att lyckas i rollen ser vi att du har gymnasieutbildning och gärna arbetslivserfarenhet från produktionsplanering och/eller kvalitét. Högskoleutbildning, yrkeshögskola eller annan vidareutbildning är meriterande. Du ska behärska svenska och engelska i både tal och skrift.
Som person är du strukturerad och analytisk med ett sinne för god ordning. Du har en positiv inställning, är serviceinriktad och klarar av att stundtals växla arbetstempo. Du är en god kommunikatör eftersom tjänsten innefattar stora kontaktytor, både internt och externt. Du drivs av att arbeta med kundfokus mot ett resultat.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. Vi är en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring. Vi erbjuder ett varierande, fritt och ansvarsfullt arbete och en möjlighet att arbeta med framtidens råvara - trä! Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Placeringsort: Bygdsiljum
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Observera att intervjuer sker löpande och tjänsten därför kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så sök redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Trä som bygger framtiden Holmen förädlar framtidsmaterialet trä, det enda byggmaterial som är helt förnybart. I moderna sågverk producerar vi sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Genom Martinsons Byggsystem, som är en del av Holmen, erbjuder vi kundanpassade lösningar för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande. Våra produktionsanläggningar finns i Braviken, Iggesund, Linghem, Bygdsiljum och Kroksjön, nära våra skogsinnehav i både norr och söder. Sammanlagt är vi drygt 700 medarbetare.
Niklas Wiggh
ProduktchefNiklas.wiggh@holmen.com
• 46 70 202 80 15
Josefine Lummefors
Facklig UnionenJosefine.lummefors@martinsons.se
• 46 70 553 19 59
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmen AB
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/sv Arbetsplats
Holmen Kontakt
Fackligt ombud Unionen
Josefine Lummefors josefine.lummefors@martinsons.se 070 553 19 59 Jobbnummer
9695467