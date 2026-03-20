Transportplanerare sökes till Ragn-Sells
2026-03-20
Har du erfarenhet av transportplanering och trivs i en dynamisk arbetsmiljö? Är du en lagspelare som är framåtriktad och gillar att ha flera bollar i luften? Då kan detta vara rollen för dig!
Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De är en del av Ragn-Sellskoncernen och finns även i Norge, Danmark och Estland. Ragn-Sells erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Ragn-Sells vill vara ett levande bevis på att omsorg om jorden och affärer går hand i hand. Det är deras vision och den har sina rötter ända från tiden då företaget startade. Deras vision stödjer deras syn på och behovet av att samhället ställer om till en cirkulär ekonomi.
Ragn-Sells söker nu en Transportplanerare som kommer arbeta med planering av den operativa driften av transporterna för uppdrag inom regionen. Rollen innebär daglig kontakt med kunder, chaufförer, sektionschefer, kundservicemedarbetare samt övriga kollegor. Du har en nyckelroll i att planera fordon över ett större geografiskt område och driver arbetet med att optimera rutter för maximal effektivitet.
Som Transportplanerare erbjuds du en omväxlande och utvecklande roll där du blir en viktig del av ett engagerat och sammansvetsat team, där ni tillsammans skapar resultat varje dag!
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos Ragn-Sells med placering i Göteborg. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag. Tjänsten planerar att starta omgående eller enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma till andra kontor.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av transportplanering
God datorkunskap och goda kunskaper i Excel
B-körkort
Meriterande är om du har:
Genomförd ADR-utbildning.
Erfarenhet från återvinningsbranschen och/eller arbete med tankbilar
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper! Vi söker dig som är trygg i dig själv, vågar ta initiativ och har förmågan att fatta egna beslut när det behövs. Du har en positiv inställning, ett genuint intresse för miljöfrågor och vill vara med och bidra till en mer hållbar vardag. Vi ser att du besitter förmågan att hantera stressiga situationer och snabba förändringar med ett stabilt förhållningssätt. För att trivas i rollen ser vi att du är flexibel och uppskattar en arbetsplats där det händer saker och där ingen dag är den andra lik!
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Marieholmsgatan 74 (visa karta
)
415 02 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Johansson goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9811503