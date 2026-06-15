Transportör till Fonus Transport Göteborg - behovsanställning
Fonus, ekonomisk förening / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-06-15
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Vi visar vägen när livet förändras. I vårt arbete möter vi både livet och döden. Att finnas där när livet tar en ny vändning med sorgen och ovissheten, är en viktig uppgift. Det kräver mod. Vi guidar och stöttar människor i den situation då livet kan vara som svårast. Genom vårt sätt att vara och agera, med trygghet, omtanke och guidning, finns vi där för att skapa det finaste avslutet. Ett sista personligt farväl.
Ett jobb nära livet och döden
Hos oss skapar du tillit och förtroende hos våra kunder och är vägvisaren i en tid som för många är fylld av sorg och ovisshet. Att arbeta med begravning är omväxlande, händelserikt och kräver god förståelse för människors olika behov. Några av arbetsuppgifterna som transportör är:
På ett värdigt sätt hantera avlidna vid hämtning, svepning och kistläggning
Utföra hämtningar av avlidna i privata hem och på boenden
Hjälpa våra kunder vid personliga avsked
Till vår transportenhet i Göteborg söker vi en ny kollega till vårt team. Tjänsten är tillfällig bemanning på timbasis vid behov, med tjänstgöring enligt överenskommelse. Varierande arbetstider utifrån verksamhetens behov och där även kvälls- natt- och helgarbete kan förekomma.
Vad du har med dig
Du har körkort och god körvana av större fordon i stadsmiljö
En god fysik då flera tunga lyft förekommer i arbetet
En stor flexibilitet kring arbetstider och där vi ser positivt på din möjlighet till att rycka in med kort varsel
Vem vi letar efter
Vi har alltid kundens behov och önskemål i fokus. Det innebär att du behöver ha ett stort engagemang för kunden, vara trygg i din kompetens och bemöta människor med omtanke och förståelse. För att kunna hantera och skapa trygghet i svåra situationer behöver du vara lyhörd, kommunikativ och tydlig.
Så här ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-06-30 men eftersom vi går igenom ansökningar och kallar till intervju löpande kan tjänsten tillsättas innan detta datum.
Vill du veta mer om rollen eller Fonus, tveka inte att höra av dig till Henrik Hilmersson, Transportchef via mejl: henrik.hilmersson@fonus.se
Vi ser fram emot din ansökan!
Fonus – en del av Fonus ekonomisk förening Vi är Sveriges mest anlitade begravningsbyrå. Med lång och bred erfarenhet av alla typer av begravningar ingår vi i en stor gemenskap från norr till söder. Sedan starten 1945 har vi utvecklats med långsiktighet inom två huvudområden; begravning och juridik. Fonus drivs som en ekonomisk förening och vårt gemensamma mål är att erbjuda prisvärda och kvalitativa tjänster. Inom Fonus ekonomisk förening finns förutom Fonus, Familjens Jurist, Momento-byråerna samt Farväl och Fondkistan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Fonus, Ekonomisk Förening
, https://www.fonus.se/
Datavägen 20 (visa karta
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436 32 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fonus Jobbnummer
9964812