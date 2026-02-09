Transportledare till vår kund i centarla Göteborg
Eterni Sweden AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-02-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Sök rollen som transportledare hos en växande logistikaktör i centrala Göteborg. En nyckelroll där tempo, precision och service står i fokus.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
I din roll som transportledare arbetar du både strategiskt och operativt, du blir en del av ett engagerat transportledningsteam och samarbetar nära kundtjänst, åkeriansvariga och kvalitetsfunktioner. Du planerar, prioriterar och optimerar dagliga transporter med fokus på effektivitet, kvalitet och leveransprecision. Vidare ligger du steget före, identifierar förbättringsmöjligheter och agerar snabbt när förutsättningarna förändras. I din roll som transportledare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att:
Planera och ruttoptimera uppdrag utifrån volymer, tidsfönster, SLA och KPI:er
Övervaka transporter i realtid och hantera avvikelser, ETA-uppdateringar och kunddialog
Säkerställa rätt kapacitet genom nära samarbete med förare och åkerier
Ge kunder tydlig och proaktiv information
Bidra till utveckling av rutiner, arbetssätt och uppföljning av nyckeltal
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som trivs i ett högt tempo och som motiveras av att ha en central roll i det dagliga flödet. Du är lösningsorienterad, strukturerad och har en naturlig förmåga att prioritera rätt - även när mycket händer samtidigt. Vidare tror vi du som söker har god förståelse för logistikens helhet och hur detaljer påverkar slutresultatet. Viktigt för jobbet:
3-5 års erfarenhet från transportledning av vägtransporter eller liknande operativ roll, gärna inom bud- och expresstjänster
Erfarenhet av arbete i TMS-system, meriterande om du arbetat i Opter
God lokalkännedom inom Göteborgsområdet
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Förmåga att fatta beslut snabbt och tryggt även i pressade situationer
Stark kommunikationsförmåga och ett tydligt servicetänk
Meriterande:
Relevant akademisk utbildning inom logistik, transport eller ekonomi
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som transportledare är en direktrekrytering där du blir anställd av vår kund i Göteborg. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Olsson på Amanda.olsson@eterni.se
eller 073-861 72 36.
Plats: Göteborg
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid måndag-fredag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9732699