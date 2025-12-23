Transportledare till Kyl- och Frysexpressen Nord
Vill du arbeta på ett logistikföretag som tillhandahåller helhetslösningar inom tempererad logistik för alla företag, stora som små? Kyl- och Frysexpressen Nords hjärta brinner extra mycket för Norrland och söker dig som vill utvecklas i rollen som transportledare. Här erbjuds du en varierad och utmanade tjänst där du får möjlighet att leverera den perfekta logistiklösningen för alla - i och utanför Norrland.Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Kyl- och Frysexpressen Nord AB.
Om företaget
Kyl- och Frysexpressen Nord är logistikföretaget som tillhandahåller helhetslösningar inom tempererad logistisk för alla företag, stora som små. Företagets hjärta brinner extra mycket för Norrland, KoF Nord ser till att det finns färsk mat i butikerna, möjlighet till att äta gott på restaurang och tillgång till läkemedel när behovet finns. De bidrar även till att företag norr om Dalälven ska växa, förbli konkurrenskraftiga och stanna i bygden. KoF Nord är den perfekta partnern för företag i södra Sverige som vill nå kunder i mellersta och norra Norrland, och norrländska företag som vill nå kunder i övriga Sverige. De hittar den perfekta logistiklösningen för dig - i och utanför Norrland.
Arbetsuppgifter
I rollen som transportledare arbetar du med ruttplanering, vilket innebär att du lastlägger fordon och planerar i vilken ordning som de tempererade godset ska hämtas eller levereras hos olika kunder för att uppnå största möjliga effektivitet. Som transportledare tar du emot beställningar från kunder, fördelar körordrar till förarna samt är operativt ansvarig för att planera och övervaka att transporterna våra kunder köpt flyter på som de ska. Vid eventuella störningar i trafiken är det du som transportledare som styr om trafiken, kallar in ersättningsbilar etc. I rollen ingår administrativt arbete såsom prissättning, hantering av fakturor och andra relaterade administrativa kvalifikationer.
Idag finns transportledare i Årsta, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå, där de i Sundsvall har ett extra ansvar för all fjärrtrafik. I denna rollen kommer det att ingå fjärrtransporter. I Sundsvall arbetar totalt 14 tjänstemän på kontoret varav 7 medarbetare arbetar med trafikplanering och sitter tillsammans i det dagliga arbetet.
Arbetstiderna är 07.00-16.00 och helgarbete (söndagar) förekommer var 4:e vecka.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är följande:
Planera fjärrtransporter mellan kunders huvudterminaler och butiker
Daglig kontakt med åkerier och kunder
Säkerställa leveranser av gods
Prissätta, hantera fakturor och administration i olika system
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avklarad gymnasieutbildning
Erfarenhet från logistikbranschen är meriterande
Grundläggande ledarutbildning eller ha erfarenhet av arbetsledning är meriterande
Obehindrad kommunikation på svenska i tal och skrift
God data- och systemvana
För att jobba som transportledare är det viktigt att du kan behålla lugnet även i stressiga situationer, har integritet och ett etiskt förhållningssätt. Du kommer att ha dagliga kontakt med externa intressenter och räds inte för att ta första steget till ett samtal. Därtill har du en god kommunikativ förmåga och är duktig på digitala verktyg och system.
Du är en person som tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter, ser till att utförandet bli bra och tar mycket eget ansvar och självständigt driver ditt arbete framåt. Trots att du kommer arbeta självständigt har du en nära relation med dina kollegor. Därför är det viktig att tycker om att samarbeta, du känner sällan konkurrens utan är snarare den som ställer upp och stöttar dina kollegor vid behov. På KoF Nord får du möjlighet att ta en plats i startelvan där laget går före jaget!
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstidPlats: SundsvallLön: Enligt överenskommelse
Under julledigheten förlängs ansökningstiden och svar kan ta lite längre tid än vanligt. Tack för ditt tålamod! Vi önskar dig en fin jul!
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
