Transportledare till entreprenadföretag i Mälardalen

Shark Bemanning AB / Logistikjobb / Strängnäs
2026-07-08


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Är du en driven transportledare som trivs lika bra i planeringen som i kundkontakten? Vill du leda logistiken i ett familjeägt entreprenadföretag där ingen dag är den andra lik?
Shark Rekrytering söker en transportledare till ett väletablerat, familjeägt entreprenadföretag i Mälardalen, strax utanför Strängnäs. Bolaget har funnits i över 30 år och arbetar med markarbeten, transporter, vinterunderhåll och återvinning för privatpersoner, företag och kommuner. Ett stabilt gäng med modern maskinpark och kort väg mellan beslut och handling.
Det här är en hyrrekrytering - du börjar som konsult med målet att gå över i fast anställning hos kunden.
Rollen
Som transportledare ansvarar du för den dagliga planeringen och styrningen av fordonsflottan, nio lastbilar samt maskintransporter kopplade till grävmaskiner och övrig entreprenadverksamhet. Det här är ingen renodlad åkeriroll: du koordinerar transporter i nära samspel med pågående mark- och anläggningsprojekt, vilket kräver överblick, flexibilitet och snabba omprioriteringar.
Rollen har också en tydlig säljande dimension. Du är en viktig kontaktyta mot kunder, du fångar upp behov, ger snabba besked och ser affärsmöjligheter i det dagliga flödet.

Publiceringsdatum
2026-07-08

Arbetsuppgifter
Planera och leda den dagliga transportverksamheten för nio lastbilar

Koordinera transporter med gräv- och anläggningsprojekt samt maskinflytt

Kundkontakt - ta emot beställningar, ge besked och utveckla kundrelationer

Arbeta i digitalt transportledningssystem

Stötta chaufförer och kollegor, och hugga in där det behövs

Vi söker dig som

Har erfarenhet av transportledning, åkeri eller entreprenadlogistik.

Har ett ledarskap som fungerar i praktiken. Rakt, närvarande och prestigelöst

Är säljande och serviceinriktad i kundkontakten

Är en hjälpsam lagspelare som tar ansvar tills dagen är löst

Arbetstider
Heltid, 5 dagar i veckan:
Måndag–torsdag 06:30–16:30 Fredag 06:30–13:00
Vi erbjuder

En nyckelroll i ett stabilt, familjeägt bolag med lång historia i branschen

Hyrrekrytering med sikte på fast anställning hos kunden

Kort väg mellan beslut och handling - du jobbar nära ägare och ledning

Varierad vardag där transport, entreprenad och kundkontakt möts

Så ansöker du
Ansök med ditt CV så snart som möjligt - urval sker löpande. Rekryteringen sker via Shark

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8039197-2092612".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Shark Bemanning AB (org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Strängnäs Stn (visa karta)
645 32  STRÄNGNÄS

Arbetsplats
Shark Bemanning

Jobbnummer
9997077

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