Transportledare med hjärta för människor och logistik
OIO Väst AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-07-03
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, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad Transportledare till ett spännande uppdrag. Du kommer att få en nyckelroll i den dagliga planeringen av fordon, personal och flöden samt bidra till att skapa ett bra tempo och hållbar logistik i världsklass.
Om tjänstenSom transportledare ansvarar du för att planera, samordna och följa upp företagets transporter från order till färdigt uppdrag. Du får orderunderlag via kollegorna på kundtjänst och fördelar därefter körningar på de fordon du har ansvar för samt säkerställer att rätt resurser finns på plats och hanterar eventuella utmaningar som uppstår under dagen.
Rollen innebär ett brett ansvar, där du bland annat:
Planerar körningar och bemanning utifrån inkommande orderflöde.
Hanterar avvikelser och dagliga problem som kan uppstå ute på fältet.
Har löpande kontakt med chaufförer, kundtjänst och externa samarbetspartners.
Följer upp och granskar fakturaunderlag.
Bidrar till förbättring av rutiner och processer i takt med att verksamheten växer.
Vi söker dig somHar någon form av erfarenhet av transportledning, logistik eller liknande samordnande roll.
Trivs i en miljö där det händer mycket och dagarna sällan blir som planerat.
Har god datorvana. Vi ser det som meriterande om du arbetat i ett planeringsverktyg tidigare.
Kommunicerar obehindrat på svenska/engelska och har förmåga att bygga goda relationer med chaufförer och kollegor.
Har B-körkort och god lokalkännedom i Västra Götaland.
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint engagemang. Du trivs när du får ta ansvar, hitta vägar framåt och skapa ordning i en verksamhet som utvecklas snabbt. Du är prestigelös, trivs nära driften och uppskattar samspelet med både kollegor och chaufförer. Viktigast är inte exakt hur många års erfarenhet du har utan att du har rätt inställning, driv och vilja att bidra.
Det här är en roll för dig som gillar att ha koll på läget och är duktig på att se till att teamet mår bra. Du vet att en bra dag på jobbet inte alltid betyder att allt gått enligt plan utan att du löst problemen enligt bästa förmåga.
Om anställningenDetta är ett konsultuppdrag på 10 månader där du blir anställd av OIO och arbetar som konsult hos vår samarbetspartner. Det finns goda möjligheter till en fortsatt anställning på bolaget givet att du trivs och att båda parter är nöjda med samarbetet.
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 6-15
Start: September 2026
Placering: Södra Göteborg
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9992505