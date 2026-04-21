Transportledare Logistik till Bilfrakt Bothnia
Wikan Personal AB / Logistikjobb / Umeå
2026-04-21
Bilfrakt söker en driven transportledare till vår logistikavdelning i Umeå. Hos oss får du en central roll där du arbetar nära både kunder, delägare och förare för att säkerställa effektiva och kvalitativa transporter.Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Bilfrakt Bothnia AB är ett av Västerbottens ledande företag inom logistik, transport och entreprenad. Företaget har sina rötter i 1940-talet och ägs av över 200 åkerier med specialistkompetens inom olika transportområden.
Med en modern fordonspark, digitala lösningar och ett starkt fokus på hållbarhet levererar vi flexibla transport- och logistiktjänster i hela norra Sverige.
Våra medarbetare är grunden till vår framgång och vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats där engagemang, ansvar och utveckling står i centrum.Arbetsuppgifter
Som transportledare hos oss får du en viktig roll i att planera, styra och optimera transporter inom logistikflödet. Det innebär att du arbetar nära både kunder, delägare och förare - och är en viktig pusselbit för att skapa effektiva och kostnadssmarta transporter.
Du är med genom hela kedjan: från att en order eller offert kommer in, till planering, koordinering, uppföljning och fakturering. Du arbetar med både täckta och öppna transporter och ansvarar för att varje uppdrag genomförs på bästa möjliga sätt - både ur kvalitets- och hållbarhetsperspektiv.
I rollen som transportledare kommer du bland annat att:
• Planera, styra och optimera transporter inom logistik
• Säkerställa effektiv resursplanering av fordon och förare
• Ha daglig kontakt med kunder, åkerier och förare
• Hantera offerter, order, administration och uppföljning i våra system
• Arbeta med hela transportkedjan - från bokning till fakturering
• Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och digitala lösningar
• Skapa bästa möjliga förutsättningar för våra förare att leverera hög kvalitet
Arbetet innebär ett varierat tempo där du behöver kunna prioritera, fatta beslut och snabbt ställa om när förutsättningarna ändras.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är social, strukturerad, lösningsorienterad och trivs med högt tempo. Du har god kommunikativ förmåga och är van att samarbeta med olika typer av människor.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Är serviceinriktad och har ett starkt kundfokus
• Är självgående, flexibel och stresstålig
• Har god IT-vana och lätt att arbeta i olika system
• Trivs i en roll där du planerar, koordinerar och löser problem
• Har god svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet från transport- eller logistikbranschen
• Erfarenhet av transportledningssystem (ex. Mobilast, Hoogia eller liknande)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Information och kontakt
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Placeringsort: Umeå
I denna rekrytering samarbetar kunden med Wikan Personal och man blir anställd direkt av Bilfrakt. Hör gärna av dig med eventuella frågor till rekryteringskonsult, Tomas Vidmark 0910-77 09 82 alt. tomas@wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
https://www.wikan.se
Kanalgatan 59
)
931 32 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Bilfrakt Bothnia AB Kontakt
Tomas Vidmark tomas@wikan.se 0910-77 09 82
9868158