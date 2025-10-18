Transportkoordinator till spännande uppdrag inom logistik och transport
2025-10-18
Vi söker en Transportkoordinator till ett företag inom medicinteknik.
Är du en strukturerad och kommunikativ person som trivs i en roll där du får ha många bollar i luften? Har du erfarenhet av logistik, orderflöden och transportplanering och vill vara en viktig del i ett internationellt företag? Då kan rollen som Transportkoordinator vara helt rätt för dig.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta, trivs i en koordinerande roll och har en naturlig känsla för ordning och kvalitet. Du kommunicerar tydligt på både svenska och engelska och har god systemvana, främst inom SAP.
I rollen som Transportkoordinator/skeppningskoordinator ansvarar du för att planera, koordinera och följa upp transporter och leveranser, både inom Sverige och internationellt. Du arbetar nära säljteamet i Frankrike och säkerställer att alla leveranser sker i tid och enligt gällande rutiner.
Dina uppgifter innefattar bland annat:
• Orderhantering i SAP och administration av utgående leveranser
• Koordinering med säljorganisationen och planering av transporter från Solna
• Bokning av transporter och kontakt med transportörer
• Kontroll av att beställningar plockas korrekt och i rätt tid
• Hantering av leveransavvikelser och kvalitetskontroller
• Säkerställande av säkerhetsrutiner och efterlevnad av transportkrav
• Schemaläggning och uppföljning av arbetsflöden
Vi söker dig som är:
• Strukturerad, noggrann och ansvarstagande
• Kommunikativ och samarbetsinriktad, med god förmåga att planera och prioritera
• Lösningsorienterad och van vid att arbeta i en miljö med högt tempo
• Kvalitetsmedveten och uppmärksam på detaljerKvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Erfarenhet av logistik, spedition eller transportplanering
• Kunskaper i SAP och Officepaketet
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av sjöfrakt, både inrikes och utrikes
• Kunskap om hantering av farligt gods
• Certifiering för transport av farligt gods
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med önskat tillträde snarast. Placeringen är på företagets kontor i Brunna, där du förväntas arbeta på plats fem dagar i veckan.
Ersättning
Mahmoud Abdalla mahmoud.abdalla@posti.com
