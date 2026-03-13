Transportkoordinator till logistikföretag
Bravura Sverige AB / Logistikjobb / Malmö Visa alla logistikjobb i Malmö
2026-03-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en koordinerande roll inom logistik? Motiveras du av att ta ett ägandeskap i dina uppgifter och vill du arbeta i en internationell miljö? Vi söker dig till en administrativ och kommunikativ tjänst på ett väletablerat logistikföretag.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att vår kund har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och vår kund en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
Företaget är en större aktör inom logistik och landtransporter, med ett omfattande nätverk av terminaler, kunder och samarbetspartners. De hanterar både inrikes och internationella flöden och har ett tydligt fokus på kvalitet, stabila processer och effektiva informationskedjor.
Arbetsuppgifter
I rollen som transportkoordinator ansvarar du för att ta emot, registrera och hantera inkommande transportbokningar, oftast via mail. Du lägger in bokningarna i systemet, väljer passande transportör och säkerställer att varje enskild transport flyter på som planerat. Rollen innebär kontinuerlig dialog med både transportörer och kunder samt att du agerar som navet när avvikelser, förseningar eller ändrade förutsättningar uppstår.
Du arbetar huvudsakligen med europeiska vägtransporter, men en del flöden sker även utanför EU vilket innebär enklare tullhantering. Transportörerna varierar mellan uppdragen och har olika arbetssätt, vilket ställer krav på att snabbt kunna sätta sig in i strukturer och transportupplägg. Du samarbetar nära ett mindre team och bidrar till att helheten fungerar, både i logistikflödet och gentemot kund.
Ta emot och registrera transportbokningar från kund
Boka och koordinera vägtransporter inom Europa
Ha löpande dialog med transportörer och säkerställa hållna tidsfönster
Kommunicera med kund kring status, avvikelser och lösningar
Hantera enklare tullmoment vid transporter utanför EU
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet från transport- eller logistikbranschen, gärna med europeiska vägtransporter
God dator- och systemvana
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vi tror att du som söker är en person med sinne för struktur och detaljer som trivs i en roll där du får ge god service till andra. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och prioritera ditt arbete utefter de ärenden som uppkommer. Att leverera lösningar till andra ser du som motiverande och du trivs i en dynamisk roll som innebär förändrade direktiv.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Malmö Lön: Enligt överenskommelse
För de kandidater som går vidare i processen kommer en bakgrundskontroll att genomföras. Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7387554-1893491". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Propellergatan 1 (visa karta
)
211 15 MALMO Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9797859