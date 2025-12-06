Transportkoordinator till internationellt läkemedelsföretag
2025-12-06
Följ med ett dynamiskt team där du spelar en nyckelroll i att säkerställa smidiga och regelverksenliga globala flöden. Vi söker dig som vill utvecklas på en arbetsplats som kan rädda liv. Ansök redan idag - vi applicerar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Företaget är med och gör skillnad i samhället genom att förbättra livet för människor med sällsynta och svåra sjukdomar. Du kommer att ingå i ett kompetent team som transportkoordinator. I denna roll kommer du att ansvara för att koordinera och övervaka transporprocesser, säkerställa efterlevnad av internationella regler och interna policys. Du blir en central länk mellan olika avdelningar för att optimera logistikkedjan.
Denna roll innebär att du ansvarar för att hantera och övervaka alla aspekter av transport, från planering till leverans, med ett starkt fokus på regelverk och effektivitet. Teamet har ett helhetsansvar för vår kunds transporter och säkerställer att alla farmaceutiska produkter fraktas i enlighet med gällande regelverk, tullagstiftning och exportkontroll. Teamet har också ett operativt ansvar för aktiviteter relaterade till frakt, samt hantering av prover. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt över organisationen och ansvarar för att ge ett globalt stöd internt med expertis och kunskap inom områdena transport och temperaturkontroll.
Rollen är inledningsvis ett vikariat på ett år, med goda möjligheter till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
• Teamet har ett helhetsansvar för transporter och säkerställer att alla farmaceutiska produkter fraktas i enlighet med gällande regelverk, tullagstiftning och exportkontroll.
• Du ansvarar för att hantera och övervaka alla aspekter av transport, från planering till slutlig leverans.
• Koordinera internationella transporter och logistikflöden
• Hantera och granska dokumentation för import och export
• Utveckla och implementera processer för trade compliance och transporteffektivitet
• Avdelningen tillhandahåller globalt internt stöd med djup expertis och kunskap inom de kritiska områdena transport och temperaturkontroll.
VI SÖKER DIG SOM
• Har utbildning, alternativt erfarenhet inom logistik
• Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med temperaturkontroll
• God kunskap inom tullprocedurer och GxP-regelverk.
• Erfarenhet av internationella transporter, exportkontroll samt arbete med avvikelsehantering.
• Erfarenhet av att arbeta i läkemedelsbranschen.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ, noggrann, initiativtagande och målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
