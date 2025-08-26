Transportkoordinator till expansiv industri i Boden!
2025-08-26
Är du redo för nästa steg i din logistikkarriär? Nu har du chansen att ta en central roll inom en stor industri i Boden. Vi söker en transport- och logistikkoordinator som vill arbeta nära både leverantörer och entreprenörer för att säkerställa effektiva och punktliga leveranser - en meriterande möjlighet i en dynamisk miljö!
Information om tjänsten
Som transport- och logistikkoordinator blir du navet i arbetet med att planera, samordna och följa upp transporter till och från anläggningen. Du ansvarar för att säkerställa effektiva och punktliga leveranser, från avsändare till byggarbetsplats, och är en viktig kontaktpunkt för entreprenörer, leverantörer och transportpartners. Rollen är bred och varierad där du både arbetar operativt med bokningar och dokumentation, samt taktiskt med uppföljning och rapportering.
Du kommer arbeta som konsult via Professionals Nord under 12 månader, därefter anställs du direkt hos kundföretaget förutsatt att samarbetet fungerat bra. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se
Arbetsuppgifter
Koordinering av internationella transporter inom sjö-, flyg- och landfrakt
Planering och uppföljning av dagliga transporter till byggarbetsplatsen
Säkerställande av korrekt dokumentation, tullhantering och leverans i tid
Nära samarbete med transportföretag och entreprenörer
Uppföljning av KPI:er, kostnader och avvikelser
Kontinuerlig rapportering och förbättringsarbete inom logistikflödet
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet inom transport, logistik, inköp eller tullhantering
Besitter god kunskap om internationella logistikflöden och transportsystem
Har erfarenhet av att boka sjöfrakt (containrar och styckegods), järnvägs- och flygtransporter
Är van att hantera tunga specialtransporter (Out of Gauge/Heavy Haulage)
Har mycket goda kommunikativa färdigheter och trivs i en samordnande roll
Har god systemvana och behärskar Microsoft Office samt logistikplattformar/ERP-system
Vi erbjuder
Du får möjlighet att bli en del av ett stort och internationellt industriprojekt där logistik och transporter är avgörande för helheten. Rollen är både meriterande och utvecklande, och du kommer att arbeta i nära samarbete med olika aktörer på en arbetsplats som präglas av framåtanda och tillväxt.
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: BodenURVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta hanna.degerhall@pn.se Så ansöker du
