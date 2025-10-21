Transportkoordinator sökes till stort internationellt fordonsföretag
Här erbjuds du en roll där du är navet i en global leveranskedja och ser till att material når mottagare över hela världen. Här får du arbeta i en internationell miljö med nära samarbete med transportörer och terminaloperatörer. Rollen kombinerar operativt ansvar med möjligheter att driva förbättringar och skapa verkligt värde i logistikkedjan. Läs gärna vidare!Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Perido söker en transportkoordinator till vår kund, ett stort och välkänt företag inom fordonsindustrin. Tjänsten är placerad i Göteborg.Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Säkerställa och boka transportkapacitet via fartyg eller vägtrailers
Utfärda och hantera transportdokument
Uppdatera system med relevant data
Samarbeta med terminaloperatör och globala kollegor
Identifiera och åtgärda avvikelser i materialflödet
Kommunicera påverkan på leveranser till mottagare
Delta i operativa möten och uppföljningar
Driva ständiga förbättringar och eliminera slöseri
Använda analytiska verktyg som Power BI, Power Automate och Qlik
Dina egenskaper
Du är analytisk, lösningsorienterad och trivs med att ta eget ansvar i en dynamisk miljö. Du har en naturlig förmåga att samarbeta med både interna och externa kollegor och skapar gärna god stämning i teamet. Med ett proaktivt mindset ser du möjligheter att förbättra processer och leveranskedjor och tycker om att bidra till tydliga resultat. Du är strukturerad, detaljorienterad och motiveras av att leverera hög kvalitet i allt du gör.
Kvalifikationer:
Kandidatexamen inom logistik, teknik eller ekonomi, eller avancerad yrkesutbildning inom logistik
Erfarenhet av shipping och/eller spedition
Kunskap om transportdokumentation och logistikprocesser
Kunskap om lean-principer
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader. Start omgående.
