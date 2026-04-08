Transportkoordinator sökes till internationellt fordonsföretag
Perido AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-04-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Kungsbacka
, Ale
eller i hela Sverige
Har du minst tre års erfarenhet inom logistik och vill ha en nyckelroll i en komplex leveranskedja? Som transportkoordinator hos vår kund blir du den sammanhållande länken när flödet utmanas. I en operativ och händelsestyrd roll får du arbeta nära både transportörer och mottagare - med fokus på kvalitet, leveransprecision och ständiga förbättringar. Låter detta som ditt nästa uppdrag? Då tycker vi att du ska läsa vidare!
Om tjänsten
Perido söker en transportkoordinator till vår kund, ett stort och välkänt företag inom fordonsindustrin. Tjänsten är placerad i Göteborg, där arbetet sker på plats på kontoret.Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att hantera avvikelser som uppstår inom leveranskedjan. Tillsammans med ditt team är ni den elastiska länken i företagets leveranskedja. Ni hanterar avvikelser i det ordinarie materialflödet från leverantörer till de svenska fabrikerna och fungera som en länk mellan transportörer och godsmottagare. I rollen kommer du att säkerställa leverans av varor till rätt plats vid rätt tidpunkt och var en central kontaktpunkt för att hantera mottagarens dagliga behov. Rollen kräver ett tydligt och handlingsorienterat tankesätt som kan bidra och skapa värde för koncernen genom att driva kvalitet och förbättringar mot ett holistiskt mål.
De viktigaste ansvarsområdena för rollen är:
Proaktivt identifiera avvikelser genom att övervaka systemet
Informera mottagare (omedelbart) om avvikelser
Fungera som en central kontaktpunkt för att hantera alla operativa frågor, rapporterade avvikelser och mottagarens förfrågningar
Organisera akuta och extra transporter
Representera avdelningen i operativa möten och kritiska leverantörsmöten på begäran
Identifiera och eliminera slöseri i processerna (kontinuerlig förbättring)
Dina egenskaper
Du är analytisk, lösningsorienterad och trivs med att ta eget ansvar i en dynamisk miljö. Du har en naturlig förmåga att samarbeta med både interna och externa kollegor och skapar gärna god stämning i teamet. Med ett proaktivt mindset ser du möjligheter att förbättra processer och leveranskedjor och tycker om att bidra till tydliga resultat. Du är strukturerad, detaljorienterad och motiveras av att leverera hög kvalitet i allt du gör. Digitaliseringskompetens och/eller ett stort personligt intresse för IT eller dataanalys ses som en fördel för denna roll.
Kvalifikationer:
• Utbildning inom logistik
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom logistik
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skriftTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 12 månader. Start 2026-05-01.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35766 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://perido.se Jobbnummer
9842955