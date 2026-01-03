Transportbilstekniker - Kihlströms Transport och Lastbilscenter Spånga
Fordonsakademin Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Järfälla
2026-01-03
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Järfälla
Vi söker nu efter en transportbilstekniker till Kihlströms Transport och Lastbilscenter i Spånga! På denna auktoriserade anläggning som arbetar med bl.a. IVECO, men även Mercedes, VW samt Ford, kommer du att arbeta i ett tight team som jobbar tillsammans för att nå sina mål.
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd direkt hos Kihlströms Transport och Lastbilscenter.
Som tekniker hos Kihlströms kommer du att utföra service och reparationer på lätt lastbil. Vanligt är även att du monterar ex. alkolås och extraljus efter kundens behov. Samt felsöker person och transportbilarna och arbetar med diagnosverktyg.
Kvalifikationer
B-körkort för manuell växellåda
Väldokumenterad arbetslivserfarenhet som bilmekaniker
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Stor vana att arbeta digitalt
Meriterande
Tidigare erfarenhet som transportbilstekniker
Erfarenhet av plåt/skadereparationer
Tidigare arbetat med felsökning i IVECOS system
Erfarenhet av Winassist och Cabas
Certifierad för kylaggregat Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på 078558647 eller via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Kihlströms Transport och Lastbilscenter
Kihlströms Transport och Lastbilscenter är beläget i trevliga lokaler i Västerort, Spånga. På denna anläggning kommer du att arbeta i ett tight team som jobbar tillsammans för att nå sina mål. Här arbetar mekaniker, servicerådgivare, chefer, säljare samt personal på reservdelar.
Kihlströms arbetar främst med märket IVECO, men även Mercedes, VW samt Ford förekommer. Verkstaden består idag av ca. 20 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Johanna Aslan johanna.aslan@fordonsakademin.se 0738558647 Jobbnummer
9668277