Transportbilssäljare Veho Bil Sverige AB-Smista
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2026-06-09
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Är du en driven säljare med ett starkt intresse för transportbilar och kundrelationer? Nu söker vi en engagerad Transportbilssäljare till vårt team!
Du kommer att arbeta med
På vår anläggning i Smista får du på försäljningen arbeta med Mercedes-Benz fantastiska produkter som ständigt utvecklas med den modernaste tekniken. eVans kommer att vara en del av Mercedes-Benz framtid och Veho Bil lägger stor vikt på att sätta den produkten på marknaden.
Som Transportbilssäljare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team där du ansvarar för hela försäljningsprocessen av transportbilar – från första kontakt till avslut. Du arbetar med att identifiera kundens behov, erbjuda skräddarsydda lösningar och skapa långsiktiga kundrelationer. Din roll innebär både att arbeta med nya och befintliga kunder.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Försäljning av nya och begagnade transportbilar med tillhörande tjänster.
Proaktiv företags kundsbearbetning.
Du ska aktivt söka upp nya kunder till Veho bil och arbeta för att skapa långsiktiga och hållbara relationer.
Utveckla försäljningen av transportbilar med fokus på nya samt befintliga kunder genom proaktiv uppsökande försäljning.
Hantering av inköp, billager, prismärkning och styrning av nybilslagret
Arbeta aktivt med 5-star kundnöjdhet (kunduppföljning m.m.)
Arbeta aktivt med Mercedes-Benz Transportbilsförsäljning och exponering av Mercedes-Benz transportbilsprogram.
Utveckla vårt elbilsprogram och kring produkter där vi har en stor ambition att hitta ny marknad och snabbt bli marknadsledande i premiumsegmentet.
Vem du är
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning, gärna inom bil- eller transportbilsbranschen, och som är skicklig på att kommunicera och bygga starka kundrelationer. Du har ett starkt driv och är målmedveten, med en tydlig ambition att lyckas i din roll. Körkort B är ett krav för tjänsten. Då vi har stort fokus på nöjda kunder är det viktigt att du är serviceinriktad, social och positiv.
Dessa egenskaper visar du också självklart gentemot dina kollegor på jobbet då du bidrar med god stämning och prestigelöshet som genererar den speciella teamkänslan och yrkesstoltheten som finns hos oss inom Veho Bil.
Vi erbjuder dig
Veho Bil erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i ett flexibelt, ödmjukt team som kännetecknas av familjär stämning där vi alla hjälper varandra och accepterar varandras olikheter.
Vi har ett stort engagemang och mycket arbetsglädje och din kompetens kommer att göra skillnad. Om du är en person med ansvarstagande och egen drivkraft finns stora möjligheter till utveckling.
Vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss
Därför investerar vi kontinuerligt i kompetenshöjande utbildningar för våra medarbetare.
Förutom kompetensutveckling erbjuder vi andra förmåner såsom gym, friskvårdsbidrag och olika former av rabatter.
Vi har också ett samarbete med Great Place To Work där vi jobbar med olika aktiviteter och ett förbättringsarbete för att bibehålla rankningen som en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Din ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och uppmuntrar därför kvinnliga sökande till denna tjänst.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
I rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroller.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veho Bil Sverige AB
(org.nr 556721-5362)
141 74 SEGELTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9954635