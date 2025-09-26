Transportbilssäljare till RN Automotive i Spånga
2025-09-26
Nu har du chansen att bli en del av RN Automotive - en spännande satsning som ska lyfta varumärkena Renault och Dacia till nya höjder på den svenska marknaden. Våra anläggningar i Spånga och Haninge blir våra flagship stores, och nu söker vi dig som vill ta plats som transportbilsäljare på anläggningen i Spånga.
Som transportbilsäljare hos RN Automotive blir du en del av en etablerad verksamhet som från och med den 3 november 2025 får en ny ägare och en tydlig framtidssatsning. Ditt fokus i rollen blir att aktivt driva och utveckla nya affärer. Du arbetar uppsökande och kreativt för att hitta potentiella kunder, boka och genomföra möten och bygga långsiktiga relationer som skapar resultat. Din kundgrupp omfattar såväl mindre företag som större organisationer, och du får möjlighet att forma dina egna affärer från start till mål.
Med en stark produktportfölj, modern teknik och tydlig struktur i ryggen finns alla förutsättningar för att lyckas - men det är din egen drivkraft, kreativitet och förmåga att se möjligheter där andra ser hinder som avgör hur långt du kan nå. När kontakten väl är etablerad följer du kunden hela vägen, från första mötet och provkörning till avtal och långsiktig relation. Utöver det är du en självklar del av teamet i bilhallen, där du också möter kunder som spontant kommer in eller kontaktar oss direkt.
Din Profil
Vi söker dig som brinner för försäljning och som vill bli bäst inom ditt område. Du har erfarenhet av B2B-försäljning och har en naturlig förmåga att bygga långsiktiga kundrelationer. Du är van att självständigt bearbeta både nya och befintliga kunder, och att boka och hålla kundmöten. Har du tidigare arbetat med transportbilar är det mycket meriterande, men viktigast är att du är en självgående, affärsmässig person som brinner för affärer. Du ser möjligheter där andra ser problem och uppskattar en miljö där du själv kan påverka din försäljning och ditt resultat. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder:
• En möjlighet att få vara med i vår stora satsning och bli del av vår flagship store, där vi satsar på att bli bäst vad gäller kvalitét och kundupplevelse
• En konkurrenskraftig lönemodell med både fast del och provisionsbaserad del, där din lön påverkas direkt av din insats och ditt resultat
• Alla förutsättningar du behöver för att lyckas i din roll, bland annat ett mycket attraktivt produktutbudOm företaget
RN Automotive är ett nybildat dotterbolag till Hedin Caetano AB, och systerbolag till RN Nordic AB, som ansvarar för import och distribution av Renault, Dacia och Alpine i Sverige, Norge och Danmark. Från och med den 3 november 2025 kommer RN Automotive driva återförsäljar-verksamheten för Renault och Dacia vid två anläggningar i Haninge och Spånga, övertagna från Hedin Automotive Stockholm. Satsningen är ett strategiskt steg för att stärka varumärkenas närvaro på den svenska marknaden och skapa framtidens kundupplevelse. Anläggningarna kommer att fungera som referenspunkter för innovation, kundnöjdhet och affärsutveckling, samtidigt som de bidrar med kunskap och inspiration till det breda nätverket av fristående återförsäljare.
Kontaktuppgifter
Stämmer ovan beskrivning in på dig? Då ser vi fram emot att höra från dig! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
I denna rekrytering samarbetar vi med Autorekrytering. Frågor om tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare June Pärnänen på tel. 070 622 60 19. Vi ser fram emot din ansökan!
