Transportbilssäljare till Brandt Bil (Renault)
Brandt Personbilar AB / Butikssäljarjobb / Vänersborg Visa alla butikssäljarjobb i Vänersborg
2026-01-07
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brandt Personbilar AB i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
, Vara
, Munkedal
eller i hela Sverige
Brandt Personbilar AB söker försäljare inom segmentet LCV (Lätta Transportbilar) med utgångsort från Vänersborg.
Tjänstebeskrivning
Tjänsten innefattar fokus på försäljning av nya och begagnade transportbilar.
I rollen som säljare kommer du att jobba med proaktiv försäljning mot i huvudsak företag men även privatpersoner samt befintliga kunder och prospektering av nya kunder.
Du har hand om hela affären från första möte med kund till leverans av bilen. Relation och samarbete med våra leverantörer och partners kommer att vara en framgångsfaktor för ditt arbete.
Du kommer att arbeta utifrån uppsatta budgetmål och ha ett resultatinriktat synsätt med fokus på affärer och skapa de bästa kundrelationerna.
Din utveckling är viktig för oss, och vi lovar dig en händelserik och utmanande resa framöver. Som säljare jobbar man vardagar med viss helg vid event och mässor. Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
- Gymnasiekompetens och körkort är ett krav.
- Vi ser gärna att du har god lokalkännedom och tidigare säljerfarenhet.
- Du är en lagspelare som trivs med att tillsammans i grupp jobba mot uppsatta mål.
- Du drivs av att göra affärer och att har ett starkt fokus på resultat och nöjda kunder.
- Du tar initiativ, är flexibel för förändringar och har alltid en affärsmöjlighet i åtanke.
- Du är strukturerad och uppskattar rutiner och processer att jobba efter. Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande - strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuder
På Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Fastlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandt Personbilar AB
(org.nr 556056-2166) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patrik Svensson 0510-86632 Jobbnummer
9672463