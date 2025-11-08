Transportbilssäljare till auktoriserad bilhandlare
2025-11-08
Transportbilssäljare sökes - gillar du både bilar och bygg?Publiceringsdatum2025-11-08Om tjänsten
Vår kund söker en driven och relationsskapande transportbilssäljare som vill hjälpa företag att hitta rätt fordon för sitt arbete. I rollen ansvarar du för försäljning av nya och begagnade transportbilar samt för att bygga långsiktiga kundrelationer.
Vi tror att du har erfarenhet av försäljning - kanske inom bil eller byggbranschen - och gillar att möta människor i en rådgivande roll. Kanske har du själv jobbat inom bygg tidigare och vet vad som krävs av en transportbil i vardagen.
Hos vår kund får du arbeta i ett engagerat team med stora möjligheter att utvecklas och påverka dina resultat.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande Ersättning
