Transportbilssäljare till auktoriserad bilhandlare

Aura Personal AB / Butikssäljarjobb / Nyköping
2025-11-08


Transportbilssäljare sökes - gillar du både bilar och bygg?

Publiceringsdatum
2025-11-08

Om tjänsten
Vår kund söker en driven och relationsskapande transportbilssäljare som vill hjälpa företag att hitta rätt fordon för sitt arbete. I rollen ansvarar du för försäljning av nya och begagnade transportbilar samt för att bygga långsiktiga kundrelationer.

Vi tror att du har erfarenhet av försäljning - kanske inom bil eller byggbranschen - och gillar att möta människor i en rådgivande roll. Kanske har du själv jobbat inom bygg tidigare och vet vad som krävs av en transportbil i vardagen.

Hos vår kund får du arbeta i ett engagerat team med stora möjligheter att utvecklas och påverka dina resultat.

Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande

Ersättning
Fast l?n + provision

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "498".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Alexis Camacho
alexis.camacho@aurapersonal.se

Jobbnummer
9595182

