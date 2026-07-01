Transportarbetare till Östra Sjukhuset - timvikariat
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2026-07-01
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Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete där du varje arbetsdag gör skillnad för patienter och vårdpersonal? Som Transportarbetare inom Material i vården blir du en nyckelperson i att se till att vården på Östra Sjukhuset fungerar smidigt – du ser till att rätt material finns på rätt plats, i rätt tid.
Välkommen med din ansökan senast 29 juli! Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
I rollen som Transportarbetare inom området Material i vården (MiV) på Östra Sjukhuset arbetar du med att förse vårdavdelningar och mottagningar på sjukhuset med förbrukningsmaterial. Det är ett socialt arbete där du dagligen träffar många nya människor och har nära kontakt med arbetskamrater, kunder och leverantörer.
I arbetet som Transportarbetare ingår bland annat att:
beställa, ta emot och avemballera material
fylla på med förbrukningsartiklar och textilier hos kund
rapportera och följa upp leveransavvikelser samt felsöka leveranser genom telefonkontakt med våra leverantörer
Arbetstiderna för tjänsten är måndag till fredag kl. 07:00-15:45.Kvalifikationer
Vi söker dig som är duktig på att skapa bra relationer till kund och arbetskamrater genom ett gott bemötande. Som person är du ansvarstagande, noggrann och samarbetsvillig. Du är lojal mot ditt uppdrag och visar intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete.
Du har en godkänd gymnasieutbildning, goda IT-kunskaper och erfarenhet av att arbeta i digitala system. Du kommunicerar flytande på svenska och kan obehindrat föra dialog med arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Då du är i rörelse majoriteten av din arbetsdag är det viktigt att du har den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt och utföra upprepande arbetsmoment.
Tidigare erfarenhet av arbete inom lager och förrådsverksamhet är meriterande, likaså om du har truckkort.
Om Internlogistik
Internlogistik finns på regionens största sjukhus och ansvarar för att viktiga flöden fungerar smidigt – allt från tvätt, läkemedel och material till post, hjälpmedel, steril operationsutrustning och avfall. Totalt arbetar omkring 230 medarbetare inom området. En av våra prioriterade satsningar är Materialförsörjning i vården (MiV), som ingår i regionens logistik och försörjningsprogram. Syftet med MiV är att utveckla och effektivisera materialförsörjningen inom vården. Genom det kan vi minska kostnaderna för materialhantering, frigöra mer tid för vårdpersonal och stärka beredskapen. Som en del av teamet på Internlogistik bidrar du till att hälso- och sjukvården i Västra Götaland fungerar på ett tryggt och effektivt sätt – varje dag.Övrig information
Tjänsten är ett timvikariat med möjlighet till start omgående. För tjänsten efterfrågas CV och att du besvarar våra urvals- och kvalifikationsfrågor. Du behöver inte bifoga ett personligt brev.
Frågor om tjänsten hanteras av enhetschef Fredrik Nilsson.
Vi ser framemot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
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462 80 VÄNERSBORG Arbetsplats
Försörjningsförvaltningen, Göteborg Kontakt
Enhetschef
Fredrik Nilsson 072-2067998 Jobbnummer
9986171