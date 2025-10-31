Transportadministratör till företag i Karlstad
2025-10-31
Vill du arbeta i en administrativ roll med fokus på internationella transporter och tullhantering? I denna tjänst får du en central roll i importprocessen där du ansvarar för att dokument, deklarationer och tillstånd hanteras korrekt. Du blir en viktig kontaktpunkt för flera avdelningar och bidrar till att säkerställa effektiva och felfria leveranser. Här trivs du som är noggrann, lösningsorienterad och tycker om att arbeta i ett högt tempo med många kontaktytor.

Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget. Det kan finnas möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Företaget är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- energiindustrin. Företaget ingår i den finska koncernen och levererar anläggningar, utrustning, processlösningar, service och experthjälp till pappersbruk, kemiska och mekaniska massabruk, fiberboard och energiindustri över hela världen. Företaget har en stor kundbas i Skandinavien där tre av fyra svenska pappersbruk är levererade av just detta företag. Mer information kring vilket kundföretag det gäller kommer under en intervju.
Arbetsuppgifter
Du kommer i denna roll administrera import av gods och importdeklarationer i tullsystem. Därtill kommer du även kontrollera att deklarationerna görs korrekt och att det finns tillstånd hos tullverket samt att rätt avtal används för olika länder. Vidare säkerställer du att dokumenten ser korrekta ut och att dessa har rätt varukoder. En viktig del av arbetet är att ge råd och information via importmejlen till andra avdelningar samt klassificera varor och kontrollera vad som gäller för just denna vara. Löpande arbetsuppgifter som ingår är även leveransbevakning, löpande uppföljningsarbete, fakturahantering samt att genomföra transportbokningar. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom logistik och produktion, där du bidrar till ett smidigt flöde från leverantör till kund.
• Dokumenthantering och administration
• Transportbokning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Några års erfarenhet utav administrativt arbete
• God dator och systemvana
• Utbildning eller erfarenhet inom logistik och tullhantering är meriterande
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att trivas i rollen är du en strukturerad och noggrann person som trivs i ett högt tempo och har lätt för att hantera flera uppgifter samtidigt. Du planerar och prioriterar effektivt, även när förutsättningarna snabbt förändras. Med ett öga för detaljer säkerställer du att siffror och dokument blir korrekta - särskilt viktigt i arbetet med tullhantering. Du är lyhörd, samarbetar väl med andra och bidrar till en positiv teamkänsla. När något inte går enligt plan hittar du snabbt lösningar och behåller lugnet även i stressade situationer.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Karlstad Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs medicinska kontroller med alkohol- och drogtest.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
