Transportadministratör med lagervana sökes till lager i Torsvik
2026-02-16
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Har du erfarenhet av lagerarbete och ett intresse för administration? Då har vi tjänsten för dig!
Vår kund älskar logistik och täcker idag hela världen med transport via flyg, båt, lastbil och tåg. De erbjuder sina kunder en fullständig logistikösning med lagerhållning och informationstjänster. Idag har vår kund 3500 medarbetare fördelade i hela landet. Nu söker de en transportadministratör till deras lager i Torsvik. Har du det som krävs för att bli en del av deras team? Läs då vidare för att få mer information om tjänsten!
Som transportadministratör blir du en viktig del av teamet och får en varierad roll med både operativa och ledande inslag. Tjänsten inleds alltid med operativt arbete där du är ute och arbetar i produktionen. Dina arbetsuppgifter består av bland annat:
Ta emot aviseringar och inköpsordrar samt genomföra förberedande intag
Orderbevakning, transportbokning samt avisering till kund
Hantera transportavvikelser och utföra spårning och problemsökning av gods
Hantera tull- och farligt gods administration
Delta aktivt i produktionen, exempelvis med truckkörning, plock och pack samt registrering med handdator
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda måndag-fredag, mellan 08:15-17:00. Tjänsten förväntas starta sommaren 2026 och inleds med introduktion hos kund. Vi ser gärna att du som söker är tillgänglig för arbete under semesterperioden.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men jobbar ute hos vår kund. Vi ser långsiktigt på uppdraget och det finns det goda utvecklingsmöjligheter.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är duktig på att följa arbetsrutiner, regelverk och säkerhetsföreskrifter. Du har förmågan att kommunicera och informera på ett tydligt och professionellt sätt, både internt och externt, mot kunder och leverantörer. Du är skicklig på att hantera administrativa uppgifter och har lätt för att hålla ordning på både kortsiktiga och långsiktiga arbetsuppgifter. Vidare tycker du om variation i ditt arbete och är bekväm med att kombinera administrativa uppgifter med praktiska inslag, som exempelvis plock och inleveranser i produktionen. Vi ser gärna att du som söker tjänsten trivs i sociala sammanhang och har ett prestigelöst förhållningssätt, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter.
Krav för tjänsten är svenska och engelska i tal och skrift. Meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet av lagerarbete och truckkörning. Vår kund värdesätter även tidigare kunskap i system som SAP, IMI och Office-paketet, liksom erfarenhet av tullhantering och fakturering.
Låter detta som något för dig? Ansök redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
