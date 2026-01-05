Transport- och montörmedarbetare (köksluckor) heltid 100% & deltid 20 %)
S Metod AB / Fordonsförarjobb / Burlöv Visa alla fordonsförarjobb i Burlöv
2026-01-05
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S Metod AB i Burlöv Publiceringsdatum2026-01-05Om företaget
Lackeraköksluckor.nu förnyar kök genom professionell lackering av köksluckor och fronter - ett hållbart alternativ till köksbyte. Vi ansvarar för upphämtning/leverans samt demontering och återmontering hos kund. Vi är ett mindre, effektivt team där kvalitet, service och noggrannhet är avgörande.Dina arbetsuppgifter
Upphämtning och leverans av köksluckor/fronter till och från kund
Demontering av fronter hos kund samt återmontering efter lackering
Packning, skydd och varsam hantering av material
Kundkontakt på plats och enklare avstämningar
Ordning i bil, verktyg och arbetsflödeKvalifikationer
B-körkort och körvana
Flytande svenska i tal och skrift
Praktisk och noggrann med god fysisk förmåga
Serviceinriktad, ansvarstagande och punktlig
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Meriterande
Erfarenhet av montage (kök/snickeri/byggservice)
Erfarenhet av leverans/logistik/bud
Verktygsvana och förståelse för justering av gångjärn/beslag
Om tjänsterna
1 tjänst heltid
1 tjänst deltid 20 % (1 dag/vecka)
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Ange vilken tjänst du söker (heltid eller deltid 20 %).
Kontakt/ansökan: mitat@smetod.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: mitat@smetod.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S Metod AB
(org.nr 559210-1454)
Virvelvägen 5 (visa karta
)
232 36 ARLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9669956