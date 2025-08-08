Transport- och logistikkoordinator till globalt teknikbolag
Poolia AB / Speditörsjobb / Stockholm Visa alla speditörsjobb i Stockholm
2025-08-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av logistik, leveransplanering och transportflöden? Nu söker vi en Transport- och logistikkoordinator till ett globalt teknikbolag med placering i Kista, Stockholm. Du blir en nyckelperson i att säkerställa att företagets leveranser sker enligt plan - både in och ut.
Detta är ett konsultuppdrag via Poolia med start den 1 september 2025 och pågår till 1 september 2026.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som Transport- och logistikkoordinator ansvarar du för att följa upp produktleveranser, säkerställa att leveranser skickas i tid och enligt definierade scheman, samt att dokumentation och spårbarhet hanteras korrekt. Rollen kräver god samarbetsförmåga, struktur och förmågan att arbeta både självständigt och tillsammans med andra avdelningar.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Säkerställa och följa upp in- och utleveranser
• Spåra transporter och hantera logistikavvikelser
• Koordinera med interna team och externa leverantörer
• Arbeta enligt uppsatta planer, rutiner och tidsscheman
• Hantera administrativ dokumentation kring leveranser
Vem är du?
• Har tidigare erfarenhet av transport, logistik eller supply chain
• Är van att arbeta strukturerat och leveransfokuserat
• Är kommunikativ, lösningsorienterad och självgående
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har lätt för att samarbeta i team och följa etablerade processer
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Ronja Sert ronja.sert@poolia.se 070-793 03 93 Jobbnummer
9451085