Transport och Logistik Specialist till världsledande industribolag!

Driv hållbara transport- och logistiklösningar hos en arbetsplats som värderar omsorg, mod, nyfikenhet och samarbete. Vår kund arbetar aktivt för globala utmaningar och inkluderande kultur.
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att vara en nyckelspelare i att optimera vår kunds logistik- och handelsprocesser. Du kommer att ansvara för att säkerställa effektivitet i transportflöden och att alla internationella transaktioner följer gällande regelverk. Rollen innebär nära samarbete med speditörer, tullombud och interna team för att driva ständiga förbättringar. Här får du en flexibel arbetsplats med regelbunden närvaro på kontor i Nyköping och lager i Norrköping för att främja samarbete och teamkänsla. Här erbjuds du möjligheter till kontinuerlig utveckling och lärande i en dynamisk miljö.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för att optimera transport- och logistikprocesser, övervaka prestanda och lösa operativa problem. En stor del av arbetet innebär att säkerställa efterlevnad av exportkontroll- och tullbestämmelser, samt att hantera relevant data och processer för att driva medvetenhet och förbättringar.
• Optimera logistik: Stödja val och hantering av speditörer och tullombud, säkerställa effektiva och dokumenterade lastnings-/lossningsprocesser.
• Övervaka prestanda: Verifiera faktureringsnoggrannhet, förbereda transportprestandarapporter och spåra KPI:er och kostnader.
• Lösa problem: Hantera servicekvalitetsproblem, reklamationer och operativa utmaningar med speditörer, säkerställa smidig import/exportdokumentation.
• Säkerställa efterlevnad: Ge vägledning om exportkontroll- och tullbestämmelser, upprätthålla noggranna register och utföra revisioner.
• Hantera data och processer: Stödja systemförbättringar, upprätthålla masterdata och assistera med import-/exporttransaktioner.
• Driva medvetenhet: Implementera kommunikationsplattformar och dela kunskap om lagar, tariffer, tullar och licenser.
VI SÖKER DIG SOM
• God förståelse för transportlogistik och tullförfaranden.
• Erfarenhet av handelspolitiska efterlevnadsfrågor, inklusive SAP GTS eller liknande system.
• Detaljorienterad med utmärkt problemlösningsförmåga och kommunikationsförmåga.
• Flytande i svenska och engelska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Social
• Ansvarstagande
• Kommunikativ
