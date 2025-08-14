Transport & Logistics Administrator till teknikbolag i Kista
2025-08-14
Gillar du både att klicka hem produkter och följa leveranser? I den här rollen ser du till att viktiga leveranser skickas och tas emot enligt plan, samtidigt som du lär dig mer om transport och logistik tillsammans med teamet!
OM TJÄNSTEN
Rollen innebär att du ansvarar för att alla inkommande och utgående produktleveranser hanteras och spåras på ett effektivt sätt. Du säkerställer att försändelser skickas i tid och enligt överenskommet schema, med fokus på att upprätthålla ledtider och följa planerade flöden. Som resultatinriktad och problemlösande person får du här möjlighet att både bidra med din kompetens och utvecklas i ditt arbete. I tjänsten ingår att hantera flödet av produktionsmaterial, vilket omfattar både materialhantering och truckkörning.
Du erbjuds
• Ett långsiktigt konsultuppdrag med god chans till förlängning
• Inledande introduktion och handledning under dina första dagar på plats
• Utvecklingsmöjligheter inom transport- och logistikfrågor
VI SÖKER DIG SOM
• Har arbetslivserfarenhet från liknande tjänst
• Har en god datavana och lätt att sätta dig in i nya IT-system
• Har kunskap inom Excel eller SAP
• Har truckkort
• Har grundläggande kunskaper i Lean
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då båda språken förekommer i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av transportrelaterade arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
