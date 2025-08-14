Transport & Logistics Administrator till spännande konsultuppdrag
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-08-14
Publiceringsdatum2025-08-14Beskrivning
Vi söker en noggrann och ansvarstagande Transport & Logistics Administrator / Materialhanterare för ett konsultuppdrag i Stockholm.
Rollen innebär att säkerställa ett effektivt flöde av produktionsmaterial till produktion, med fokus på kvalitet, rätt antal och i tid. Du blir anställd av oss och uthyrd till vår kund.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för det dagliga flödet av produktionsmaterial och säkerställa att produktionen får sina order och produktionsplock i tid.
Kitta lådor och förbereda material för att underlätta plockning i produktionskedjan.
Dokumentera materialbrister och rapportera fel till ansvarig för att minimera produktionsstopp.
Se till att lagrets allmänna drift fungerar smidigt.
Arbeta med ständiga förbättringar och utveckla egna processer.
Samarbeta nära med inköp och produktion.
Planera och prioritera eget arbete för att uppnå målen.
Vid behov stötta med andra lager- och materialhanteringsuppgifter.
Kvalifikationer - skall-krav
Truckkort (gällande truckkörning)
Goda datavana, särskilt i SAP
Kunskap i Excel
Grundläggande förståelse för Lean och ständiga förbättringar
Högt kvalitetstänk och noggrannhet
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av materialhantering i produktionsmiljö
Erfarenhet av att planera och strukturera lagerflödenDina personliga egenskaper
Strukturerad och ordningsam
Ansvarsfull och förmåga att leverera under stress
God samarbetsförmåga och lätt att kommunicera med olika avdelningarAnställningsvillkor
Konsultuppdrag: Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Uppdragets längd: 01 september 2025 - 01 september 2026.
Plats: Stockholm, ingen möjlighet till distansarbete.
Vi arbetar löpande med att presentera kandidater - ansök därför så snart som möjligt.
Det är viktigt att CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
