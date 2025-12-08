Transfusionsmedicin Trollhättan/Uddevalla söker Biomedicinsk analytiker
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Välkommen till vårt härliga gäng som ser till att patienterna får säkra blodkomponenter hela vägen från givare till patient!
Om verksamheten
Transfusionsmedicins viktigaste uppgift är att förse NU-sjukvårdens patienter med säkra blodkomponenter och transfusionsmedicinska analyser.
På transfusionsmedicin Trollhättan (NÄL)/Uddevalla arbetar 23 medarbetare och vi arbetar med alla delar inom transfusionsmedicin: blodgivning, komponentframställning och immunhematologi. Arbetet präglas av ett högt kvalitetstänk.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en varierad arbetsplats där vi roterar mellan de olika delarna dagligen. Detta gör att en dag aldrig är den andra lik. Vi har en spännande arbetsplats där tempot kan ändras snabbt vid akuta händelser i samhället.
Vår verksamhet har höga krav på kvalitet från flera olika myndigheter vilket kräver att kvalitetstänket finns med i alla steg av vårt arbete. Vi ställs ständigt inför nya utmaningar och krav på utveckling.
Om arbetsuppgifter
Vår verksamhet innefattar tre områden, GeBlod (blodgivning), komponentframställning och immunhematologi (blodgruppering/förenlighetsprövning).
På blodgivningen arbetar du med friska blodgivare, allt från inbokning till blodtappning.
På komponentframställningen tar du hand om det tappade blodet och framställer de olika komponenterna: erytrocyter, plasma och trombocyter.
Till detta har vi en stor immunhematologisk analysverksamhet där vi utför blodgrupperingar, utredningar och förenlighetstester som är förberedande inför en eventuell transfusion till patient.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker gärna med tidigare erfarenhet från transfusionsmedicin.
Du behöver vara kvalitetsmedveten, noggrann och trivas med ett arbete som innebär tempoväxlingar. Du förväntas ha god samarbetsförmåga för att tillsammans med arbetskamraterna prioritera i arbetet. Du ska trivas med att både arbeta i team och självständigt. Hos oss är det viktigt att du som medarbetare känner dig delaktig, tar initiativ och engagerar dig för att vara med och tillsammans utveckla verksamheten.
Vårt arbete kräver att du ska kunna utrycka dig väl på svenska i tal och i skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
