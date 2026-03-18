Transfar-Seaside Service söker sommarpersonal till Kryssningssäsongen
2026-03-18
Under sommarsäsongen maj-september behöver vi extra personal som ska hjälpa till med proviantering och bagagehantering av kryssningsfartyg som anlöper Stockholms hamnar.
Maj 2 tillfällen (9/5 och 11/5)
Juli 2 tillfälle (1/7 och11/7)
Aug 2 tillfällen (12/8 och 29/8)
Utöver ovan tillfällen kan det tillkomma datum om så önskas
Arbetstiderna kan var tidiga morgnar eller sena kvällar, vardagar som helger.
Arbetstiden är varierande och på deltid. Du är själv med och bestämmer hur mycket du vill arbeta.
Ett absolut måste är att man är noga med att passa tider och att vara service minded. Fartyget väntar inte på dig. Passagerarna kommer från andra länder och du kan vara deras första intryck av Sverige.
Ange i din ansökan din ålder och om du har körkort alt truckkort samt i vilken ort du bor.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: calle@transfar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kryss2026". Arbetsgivare Transfar AB
(org.nr 556590-9065)
115 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms kajer; Stadsgården, Frihamnen Jobbnummer
9805976