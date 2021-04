Tranpenad Göteborg söker skjutstativtruckförare! - Tranpenad Bemanning i Stockholm AB - Lagerjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Tranpenad Bemanning i Stockholm AB

Tranpenad Bemanning i Stockholm AB / Lagerjobb / Göteborg2021-04-15Är du en effektiv och kvalitetsmedveten truckförare med siktet inställt på ett långsiktig uppdrag? Har du gedigen erfarenhet av truckkörning med skjutstativtruck? Då vill vi att du läser vidare!OM TJÄNSTENVi söker dig som kört skjutstativtruck dagligen under minst tre år, för omgående anställning. I den här tjänsten är det huvudsakligen truckkörning som blir din arbetsuppgift.2021-04-15Lastning och lossningTruckkörning med skjutstativtruckOM DIG SOM SÖKERDu som söker har gedigen erfarenhet av truckkörning med skjutstativtruck. Vi tror att du är skicklig, pålitlig och brinner för att köra truck. Trivs du dessutom med högt tempo och prioriterar säkerhet är det ett stort plus.Personer med rätt inställning och hög arbetsmoral ser vi ett långsiktigt samarbete med. Vi testar din nivå på plats för att se om du klarar att hålla tempot som krävs.Truckkort A+BErfarenhet av truckkörning med skjutstativtruckObehindrad svenska i tal och skriftMeriterande:Körkort BVAD VI KAN ERBJUDA DIGTranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjan Nordic Wellness!ÖVRIGA VILLKORArbetstider: Skift, måndag-fredag.Lön: Enligt gällande kollektivavtal.Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.OM OSS PÅ TRANPENADTranpenads värdeord "Personliga, Kompetenta och Ansvarstagande" har sedan starten 1999 lett till att vi idag har en ställning som en av Sveriges största aktörer inom bemanningslösningar för Lager, Logistik, Industri- och E-handel.Idag har vi ca 1 800 anställda konsulter, med kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Jönköping, Trollhättan och i Mälardalen. Vår viktigaste tillgång är våra kompetenta konsulter och vi är ständigt på jakt efter fler duktiga medarbetare!ANSÖKANSkicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-31Tranpenad Bemanning i Stockholm AB5693290