Tränare till NIU Simning Solna gymnasium, Solna stad
2026-02-23
Vill du vara med och utveckla nästa generation av simmare i världsklass? Solna gymnasium söker en engagerad och erfaren tränare i simning till vår Nationella Idrottsutbildning (NIU).
Vi erbjuder en miljö där idrott och utbildning går hand i hand, med målet att våra elever ska kunna utvecklas både som idrottare och som människor. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-23Om företaget
Solna gymnasium är en attraktiv skola där antalet sökande ökar. Vi har höga mål med vår verksamhet där vi strävar efter att ständigt förbättra studieresultaten och öka andelen nöjda elever som rekommenderar skolan. Vi tror att goda relationer mellan elever och personal är en förutsättning för goda studieresultat och en trevlig stämning på skolan.
Solna gymnasium är en kommunal gymnasieskola med cirka 750 elever och 80 personal. Vi har fem nationella program samt introduktionsprogrammen. Solna gymnasium är ett av Sveriges största idrottsgymnasier där hälften av skolans elever går på Nationell Idrottsutbildning där vi samarbetar med bland annat AIK. Vi har många spännande och intressanta samarbetspartners som innebär att elever och personal kan knyta viktiga kontakter inom högskola, företag och idrott.
Vårt erbjudande
- En stimulerande och professionell miljö där idrott och utbildning samverkar.
- Tillgång till moderna träningsanläggningar och ett engagerat team av tränare och lärare.
- Trygg anställning med goda anställningsvillkor och individuell lönesättning.
- Ett meningsfullt arbete där du bidrar till elevers lärande.
- Vara en del av utvecklingsarbetet som sker i Solna.
- Gott kollegialt samarbete och kunskapsutbyte där du får växa i din yrkesroll.
- Friskvårdsbidrag samt andra rabatter och erbjudanden.Om tjänsten
Som NIU-tränare ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av den dagliga simträningen för elever på gymnasienivå. Du arbetar i nära samarbete med skolans övriga specialidrottslärare, tränare, ämneslärare och externa samarbetspartners såsom simklubbar och förbund.
Du bidrar aktivt till ett helhetsperspektiv där träning, återhämtning och studier balanseras för att främja långsiktig utveckling på elitnivå. Som NIU-tränare på Solna gymnasium ansvarar du för elevens dubbla karriärer, dvs både den akademiska och den idrottsliga utvecklingen. Våra simmare representerar flera olika klubbar i Stockholm vilket bidrar till en utvecklande miljö. I tjänsten ingår mentorskap för våra simmare.
Vem söker vi
Vi söker dig som har
- dokumenterad tränarutbildning genom relevant högskoleutbildning, nationellt eller internationellt, och/eller Svenska Simförbundets utbildningsstege
- erfarenhet av att leda och utveckla simmare på junior- eller seniornivå.
- kunskap inom träningsplanering, teknik- och prestationsutveckling samt idrottsvetenskapliga principer.
Vi önskar att du ska vara licenserad och om du ännu inte är det läggs en plan upp för det. En aktiv tränarlicens via Svenska Simförbundet är meriterande. Om du är legitimerad specialidrottslärare i simning så är även detta meriterande.
Ditt ledarskap bottnar sig i tron om att alla elever kan och vill utvecklas. Din undervisning utgår från ett pedagogiskt förhållningssätt och beprövad erfarenhet som gör att du lyckas skapa goda lärmiljöer. Som person är du lyhörd för elevernas behov, tydlig, respektfull och har stor förmåga till samverkan med såväl elever som kollegor. Du ska ha förmågan att kunna bygga goda relationer med ungdomar, kollegor och föreningslivet. Vidare kommer du att planera, organisera och prioritera på ett effektivt sätt och säkerställer att alla processer fullföljs med god kvalitet.
Mer information och ansökan
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 50%, med tillträde enligt överenskommelse. Det kan finnas möjlighet att kombinera tjänsten med några timmar i vår samarbetsförening Solna Sundbyberg Simsällskap SS04, efter överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till Katarina Laurin, NIU-samordnare, Katarina.Laurin@solna.se
eller Ulrika Henningsson, programrektor, Ulrika.Henningsson@solna.se
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 9 mars 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Solna gymnasium Kontakt
Katarina Laurin Katarina.Laurin@solna.se Jobbnummer
9758825