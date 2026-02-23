Tränare i specialidrott, inriktning alpin skidåkning
2026-02-23
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Malung-Sälens Gymnasieskola har 8 nationella gymnasieprogram och ett antal IM-program. Skolan har en stark idrottsprofil mot vintersport med riksidrottsutbildningar inom freeski, snowboard och alpint, NIU-utbildningar inom freeski och snowboard samt LIU hockey. Vi har också skidlärarutbildning som särskild variant. Skolan har ca: 350 elever och präglas av en familjär och utvecklande miljö.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Arbetet består av att undervisa i ämnet specialidrott inriktning alpin elitidrott. Du
planerar, genomför och utvärderar elevernas träning i alpin skidåkning (SL, GS, SG,
DH) i samarbete med övriga specialidrottslärare. Det kommer att förekomma både
helg- och kvällsarbete. Du samarbetar tätt med kollegor i en miljö där elever
utvecklas som skidåkare parallellt med sina studier inom valt nationellt program.Kvalifikationer
Vi söker dig som har genomgått Svenska Skidförbundets utbildningstrappa, relevant högskoleutbildning
eller likvärdig utbildning. Du är engagerad, positiv och har lätt för att samarbeta med
andra. Du trivs att arbeta med ungdomar och har god pedagogisk kompetens.
Tidigare tränaruppdrag på junior- och seniornivå är meriterande. I övrigt är du kunnig
inom testmetodik, träningslära och grenspecifik teknik samt har god grenspecifik
kompetens.
ÖVRIGT
