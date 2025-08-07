Träna försäljning och tjäna pengar? Säljare på deltid!
Brilliant Values Global AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2025-08-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brilliant Values Global AB i Uppsala
Pluggar du på gymnasiet eller universitetet och vill tjäna extrapengar samtidigt som du skapar ovärderlig livserfarenhet för framtiden? Då är det dags att du söker jobb hos oss på Brilliant Values i centrala Uppsala!
Vi söker dig som:
Talar svenska obehindrat
Är social
Vill utvecklas
Har tid för att jobba minst 3 kvällspass/vecka 17:00-21:00 eller lör/sön 11:00-15:00
Tidigare arbetserfarenhet är inget krav då du får all utbildning på plats som krävs för att lyckas med din arbetsuppgift och fortsätta frodas som person och säljare.
Vi erbjuder:
Fast lön+Provision med möjlighet att tjäna en hög timlön utan tak.
Arbetstider som passar din skolgång med möjlighet till flexibilitet (vardag 17:00-21:00 samt helg 11:00-15:00)
Moderna lokaler mitt i Uppsala city.
Möjlighet att jobba mer under lov.
Utbildning, coachning och daglig uppföljning.
Karriärsmöjligheter.
Härliga kollegor, mycket tävlingar & aktiviteter.
Givetvis finns möjligheten att få förlängd anställning till heltid och under skollov kommer du få möjlighet att jobba mer.
Vill du bli en del av teamet? Skicka in din ansökan (kom ihåg telefonnummer) så tar vi kontakt med dig så snabbt som möjligt. E-postadress: deltid@brilliantvalues.se
Eller ansök utan CV på vår hemsida: https://brilliantvalues.com/deltidsjobb-i-uppsala/
Möjlighet till omedelbar anställning då rekryteringen sker fortlöpande. Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
Brilliant Values är ett säljbolag med kontor i Uppsala och på Gran Canaria. Sedan vi startade 2013 har vi befunnit oss i en positiv tillväxtfas. Våra kunder återfinns i det svenska toppskiktet av olika branscher så som TV-, telecom- och elbranschen. Vi vägrar att gå i gamla fotspår och våra metoder har bevisligen gjort oss framgångsrika inom försäljningsmarknaden - vi har bland annat vunnit utmärkelsen för 'Årets Säljare'. Vi vill alltid ha ut mer av arbetet och är allergiska mot lagom. Det är dessutom lika viktigt för oss att du lyckas som säljare som det är för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: deltid@brilliantvalues.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltid Uppsala". Arbetsgivare Brilliant Values Global AB
(org.nr 559023-2624), https://brilliantvalues.com/deltidsjobb-i-uppsala/
S:t Olofsgatan 9B (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Brilliant Values Uppsala Kontakt
Försäljningschef
Joakim Jaksen uppsala@brilliantvalues.se 0722009909 Jobbnummer
9449368