Traineesjuksköterskor till Rättspsykiatriska regionkliniken
2026-01-20
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Rättspsykiatriska regionkliniken är en specialistenhet inom rättspsykiatrin som vårdar både kvinnor och män där flertalet av våra patienter är överlämnade till vård av domstol. Vi tar även emot patienter från kriminalvården, som är i behov av psykiatrisk omvårdnad och behandling. Vi har hela Sverige som upptagningsområde. Kliniken är uppdelad blockvis med avdelningar med olika inriktningar. Det finns möjlighet att jobba med den inriktning som du finner särskilt intressant.

Arbetsuppgifter
Traineeprogrammet som pågår 12 veckor, ger dig som sjuksköterska en unik möjlighet att få bred kunskap och praktisk erfarenhet av arbete med patienter med psykiska funktionshinder i olika vårdformer. Tycker du att det vore intressant att få större kännedom om det psykiatriska vårdarbetet? Då är traineeprogrammet något för dig!
Vi erbjuder dig:
• Placering inom heldygnsvården på tre olika avdelningar där du får inblick i flera olika vårdprocesser på olika vårdenheter.
• Självständigt arbete med stöd av erfarna sjuksköterskor på varje arbetsplats. Du kommer gå utöver den ordinarie personalen och på det sättet alltid ha en ordinarie sjuksköterska som kollega.
• Veckovis handledning av en disputerad psykiatrisjuksköterska under trainee-perioden samt tillgång till föreläsningar.
• Tillsvidareanställning inom Rättspsykiatrin
• Finns även möjlighet att söka betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.
• Efter avslutad trainee kan ändå en mer avdelningsspecifik introduktion erbjudas, detta görs i samråd med ansvarig avdelningschef.
Under traineeprogrammet gör du tillsammans med arbetsgivaren en planering för vilken avdelning du sedan fortsätter din tjänstgöring på.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är
• Legitimerad sjuksköterska
• Engagerad i ditt arbete och bidrar till ett gott arbetsklimat
• Initiativrik och duktig på att skapa och bibehålla goda kontakter
• Har lätt för att ställa om till rådande situationer, och tycker om när din dag är innehållsrik och varierande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Innan erbjudande om anställning görs ett ur utdrag ur belastnings- och misstankeregister. Vi kommer även begära drogtest.
