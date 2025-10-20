Traineesjuksköterska till Specialistpsykiatrins akutenheter
2025-10-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna i Region Kronoberg bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. Vi eftersträvar en god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare. Vi ser det som en förutsättning för att lyckas med vårt uppdrag. Verksamheten är organiserad i vårdenheter där personalen kan arbeta i heldygnsvård, öppenvård, dagsjukvård, mobilt team och får följa patienten i hela vårdkedjan. Våra akutenheter består av akutmottagning, akutavdelning vuxna och akutavdelning barn och unga.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Traineeprogrammet som pågår ungefär 20 veckor, ger dig som sjuksköterska en unik möjlighet att få bred kunskap och praktisk erfarenhet av arbete med patienter med psykiska funktionshinder i olika vårdformer. Tycker du att det vore intressant att få större kännedom om det psykiatriska vårdarbetet? Då är traineeprogrammet något för dig!
Vi erbjuder dig:
• Placering inom heldygnsvården
• Inblick i flera olika vårdprocesser på olika vårdenheter.
• Självständigt arbete med stöd av erfarna sjuksköterskor på varje arbetsplats.
• En personlig mentor under hela traineeperioden.
• Valbar del t ex hos våra vårdgrannar
• Träffar med andra traineesjuksköterskor och mentorer.
• Föreläsningar om psykiatriska diagnoser och behandlingsmetoder.
• Tillsvidareanställning med placering inom Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna.
Har du klinisk erfarenhet som sjuksköterska i minst 1 år, ges du möjlighet att söka betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är
• Legitimerad sjuksköterska
• Engagerad i ditt arbete och bidrar till ett gott arbetsklimat
• Initiativrik och duktig på att skapa och bibehålla goda kontakter
• Har lätt för att ställa om till rådande situationer, och tycker om när din dag är innehållsrik och varierande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
