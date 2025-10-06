Trainee- sjuksköterskor inom anestesi, intensivvård eller operation
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Eksjö Visa alla sjuksköterskejobb i Eksjö
2025-10-06
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Operations- och intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö
Är du sjuksköterska och vill specialisera dig inom anestesi, intensivvård eller operation? Vi erbjuder ett traineeprogram där du får möjligheten att välja det område som intresserar dig mest. Bli en del av vårt engagerade team på Operation- och intensivvårdskliniken på Höglandssjukhuset och utveckla dina kunskaper i en stimulerande miljö!
Rollen som trainee-sjuksköterska inom anestesi, intensivvård eller operation
Arbetet som trainee-sjuksköterska ger dig en unik möjlighet till en introduktion inom ditt valda
specialistområde - operation, anestesi eller intensivvård.
Under traineeperioden kommer du att följa olika handledare för att få en fördjupad kunskap om arbetsuppgifterna inom det specifika området. Som trainee har du inte ett eget patientansvar, men tillsammans med dina utsedda handledare och övrig vårdpersonal kommer du att ta ett gemensamt ansvar och vara delaktig i den patientnära vården. Detta ger dig en trygg och lärorik start inför dina kommande studier till specialistsjuksköterska.
Vi erbjuder dig ett av följande specialistområden:
• Anestesi: Lär dig att förbereda, övervaka och ta hand om patienter i samband med anestesi, i nära samarbete med anestesiläkare.
• Intensivvård: Som trainee får du inblick i rollen som intensivvårdssjuksköterska - en yrkesroll med ett övergripande ansvar för avancerad omvårdnad av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. Intensivvårdssjuksköterskans huvudsakliga uppgift är att ge kvalificerad omvårdnad och övervakning av intensivvårds- och postoperativa patienter, och som intensivvårdssjuksköterskan har du central roll i teamet tillsammans med läkare och undersköterskor. Utöver arbetet på avdelningen deltar intensivvårdssjuksköterskan även i akuta medicinska insatser på sjukhuset, till exempel vid hjärtstopp, trauma och andra livshotande situationer.
• Operation: Få erfarenhet av att assistera vid olika typer av kirurgiska ingrepp, inklusive omvårdnad av patienter före, under och efter operation.
Din blivande arbetsplats
Operations- och intensivvårdskliniken är en av Höglandssjukhusets största kliniker med cirka 200 medarbetare inom anestesi, intensivvård, operationssjukvård, dagkirurgisk verksamhet, sterilteknisk verksamhet och vårdadministration.
Vår ambition är att vara en ledande klinik och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss på OP/IVA i Eksjö?
Kolla in och följ vårt Instagramkonto (https://www.instagram.com/anopiva_eksjo/?hl=sv)
(@anopiva_eksjo). Där kan du se några av dina framtida kollegor och mer om
vårt spännande arbete!Publiceringsdatum2025-10-06Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och planerar eller funderar på att vidareutbilda dig inom anestesi, intensivvård eller operation.
Du är engagerad i ditt yrke och vill bidra till att upprätthålla och utveckla vår vårdkvalitet. Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer med kollegor, både internt och externt. Vidare har du ett stort intresse för avancerad sjukvård och är motiverad att vidareutbilda dig. Det är ett varierande arbete med höga krav på flexibilitet och initiativförmåga. Du har ett gott bemötande och förmågan att vara lugn, anpassat till olika situationer. Du ska kunna planera, organisera och prioritera arbetet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig möjligheten att under handledning få en inblick i arbetsuppgifterna och ansvaret som anestesi, intensivvård eller operationssjuksköterska, beroende på vilket område du väljer. Programmet startar enligt överenskommelse, och upplägget kan anpassas efter dina och verksamhetens behov.
Efter genomfört traineeprogram kan du som är intresserad ansöka till specialistutbildning våren 2025 och samtidigt ansöka om en utbildningsanställning hos oss (Utbildningsanställning, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Utbildning-och-praktik/utbildningsanstallning)).
Vid antagning till specialistutbildningen kan du erbjudas en tillsvidareanställning, under förutsättning att utbildningen slutförs.
Under traineeperioden kommer du att få en bred kunskapsbas inför kommande studier. Denna förberedelse underlättar dina specialiststudier och gör övergången till färdig specialistsjuksköterska smidigare.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Urval och intervjuer kan ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor är du välkommen att kontakta våra vårdenhetschefer:
Olof Eriksson, tel. 010-243 10 35 (Anestesi)
Eva Edén-Gunnarsson tel. 010-243 10 31 eller Lundgren Caroline tel. 010-243 10 30 (Intensivvård)
Annika Delin, tel. 010-243 10 33 eller Julia Sällberg tel. 010-24 310 34 (Operation)
Vår rekryteringsprocess
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan senast 2025-11-03. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1134/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9543111