Trainee till Treano Bygg, Affärsområde Kristianstad med placering i Hässleh
Treano är verksamma i hela Skåne och fortsätter kontinuerligt att växa. Vår ambition är att bygga Skåne hållbart inom byggservice, entreprenad, projektutveckling och Sawi Exclusive Homes, med vår vision om att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. Sawi Exclusive Homes by Treano är ett koncept inom Treano som fokuserar på att bygga exklusiva och unika hem. Tillsammans är vi idag ca 200 drivna medarbetare med en årlig omsättning på ca en miljard kronor, vilket gör oss till en av de större och mer snabbväxande byggaktörerna i Skåne. Vårt huvudkontor finns i Malmö och vi har även lokalkontor nära våra kunder i Ystad, Trelleborg, Lund, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad.
Efterfrågan från våra kunder inom affärsområde Kristianstad är väldigt stor, för att möta upp deras krav och säkerställa en fortsatt stabil hög kvalitet behöver vi förstärka vår organisation med en Trainee med placering i Hässleholm.
Som Trainee erbjuds du genom vårt traineeprogram att få en inblick i många olika delar av vår verksamhet så som produktion, projektering samt kalkyl och inköp. Praktik kommer varvas med teori. Under din anställning hos oss kommer du också att lära känna vår kultur och våra värderingar. Tjänsten, som är på heltid, inleds med sex månaders provanställning.
Vi söker dig som är nyutexaminerad byggnadsingenjör. Som nyutexaminerad kommer du att få gå igenom vårt traineeprogram som är cirka 2 år långt.
Vi söker dig som person är engagerad, värderar laganda högt, tar ansvar och gör det där lilla extra. Du är bra på att organisera och planera, är kundorienterad, har goda ledaregenskaper och är bra på att skapa ett gott arbetsklimat i gruppen. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Vi ser också att du har en hög arbetsmoral och trivs med att arbeta med frihet under ansvar.
Vi erbjuder dig att få vara med och fortsätta bygga mot vår vision: Att bli branschens mest attraktiva arbetsgivare. För att nå denna så arbetar vi aktivt med att utveckla och implementera våra värdegrunder Personlig, Laganda och Ansvarsfull. Vi är stolta och vill fortsätta utvecklas bland annat genom yrkeskunniga medarbetare, öppen kommunikation, positivt arbetsklimat med god teamkänsla och möjligheter att vidareutvecklas.
Ansök senast 30 september. Vi tar inte emot ansökningar via epost. Maila dina eventuella frågor om tjänsten till Arbetschef Jonas Nilsson, jonas.nilsson@treano.se
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556530-6197), https://www.treano.se Jobbnummer
9474158