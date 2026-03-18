Trainee som vill utvecklas till enhetschef inom Daglig verksamhet
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Varmt välkommen till oss i Skärholmen!
Vi stärker nu vår organisation inom daglig verksamhet 127 och söker därför en trainee som vill utvecklas till rollen som enhetschef.
Har du erfarenhet inom LSS och funderar på att ta nästa steg i din karriär mot en chefsroll? Då kan detta vara en möjlighet för dig. Vi söker dig som vill utvecklas i en ledarroll och tillsammans med engagerade kollegor vidareutveckla verksamheten med deltagarnas behov i fokus.
Tjänsten är placerad inom avdelningen för Stöd och service, med verksamheter lokaliserade i Skärholmen. Avdelningen ansvarar för äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Här arbetar beställare och utförare tillsammans med ett tydligt fokus på resultat och kvalitet för våra invånare.
Vi erbjuder
Vi söker dig som är nyfiken på ledarskap och vill utvecklas i en trygg och strukturerad form. Som trainee får du en unik möjlighet att påbörja din chefsresa där du utvecklas genom en kombination av praktisk erfarenhet i verksamheten men även kontinuerlig handledning och utbildning. Under traineeperioden får du fördjupa dig i områden som personalledning, budget, operativa processer och strategiskt tänkande. Du får löpande handledning för att växa in i din nya roll på ett hållbart och utvecklande sätt.
För att trivas hos oss tror vi att du har ett starkt engagemang för verksamhetsutveckling, rättighetsbaserat arbetssätt och ett aktivt medarbetarskap.
Som vår nya kollega blir du en del av en välkomnande och erfaren ledningsgrupp där helhetssyn och samarbete är i fokus - alltid med Stockholmarna i centrum.
Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar och seminarier inom aktuella verksamhets- och ledarskapsfrågor - allt för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas och bidra till en hållbar och framgångsrik verksamhet.
Din roll
Vi söker dig med förmåga att inspirera medarbetare med fokus på deltagarnas självbestämmande och delaktighet över sitt dagliga liv. Inom enheten har vi påbörjat en stor utvecklingsresa där såväl kvalitet för deltagarna som god hushållning med våra skattemedel kommer att vara vårt fokus.
Som enhetschef har du verksamhet, budget samt personalansvar för de medarbetare du leder i de olika verksamheterna. Du kommer ingå i en ledningsgrupp med sammanlagt 11 enhetschefer som leds av en områdeschef.
Du ansvarar för att verksamheterna bedrivs i enlighet med lagar, riktlinjer, policys och säkerställer på så sätt uppdraget i enlighet med LSS. Du arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt kvalitetsarbetet på enheterna.
Du bedriver ett nära ledarskap där du är stora delar av din tid i verksamheterna för att löpande ge stöd och vägledning till medarbetarna. Till din hjälp i det vardagliga arbetet har du visst administrativt stöd men du kan alltid vända dig till dina kollegor och till din chef när du behöver.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Har en socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning
Har erfarenhet av att arbeta och leda inom LSS
Har god kunskap om lagar, riktlinjer och policys inom området
Har erfarenhet av budgetarbete med goda resultat
Har erfarenhet av arbetsledning såsom gruppledare eller samordnare
Arbetar systematiskt med både arbetsmiljö och kvalitetsutveckling
Ditt ledarskap:
Du har ett nära och närvarande ledarskap och finns ofta på plats i verksamheterna för att stödja och vägleda medarbetarna
Du drivs av utveckling och arbetar strukturerat för att säkerställa kvalitet och resultat
Du är en lagspelare och tar stöd både från dina chefskollegor och din områdeschef
Vi söker dig som är mål- och resultatinriktad, har ett helhetsperspektiv och en förmåga att entusiasmera och leda medarbetarna mot gemensamma mål. Du trivs i en föränderlig miljö och har uthållighet i ditt arbetssätt. Du har ett stort intresse för kvalitet, arbetsmiljöarbetet och utveckling inom verksamhetsområdena. Du skall ha god samarbetsförmåga och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter samt är uthållig i ditt arbetssätt.
Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Ansökan ska vara på svenska.
Tillsättning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1397". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stöd och service, Utförarområdet Kontakt
Hilde Wennsten hilde.wennsten@stockholm.se 08-50824520 Jobbnummer
9806104